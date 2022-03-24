الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

القوى العاملة: استخراج 1001 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة بقنا

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

 أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا قاموت بتعيين  757  شاباً من  مختلف المؤهلات، وذلك في منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وبلغ  المسجلين بمكاتب التشغيل 2635  شاباً منهم 20 "قادرون باختلاف"، وتوفير 5 فرص عمل، فضلًا عن استخراج 1001 شهادات قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة للعمال علي المهن المختلفة.

 وقال الوزير، إن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالوحدة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً بإجمالى 164 ألفاً و882 جنيه  لـ 548 عاملاً من المسجلين، منها 97 ألف جنيه  لـ 46  عاملاً كرعاية اجتماعية، وصرف 67 ألفاً و 882 جنيهًا للرعاية الصحية لـ 502 عاملاً من المسجلين بالمديرية.

جاء ذلك في تقرير تلقاه الوزير من حسام طلبة مدير المديرية عن إنجازاتها خلال فبراير الماضي، أشار فيه إلي أنه تم التفتيش العمالي على 473 منشأة، وعمل 7 حملات تفتيش شامل ، وأسفر عن تحرير 41 محضراً  عمالياً، من خلال مفتشى العمل ، وعمل ندوتي توعية للعاملين، فضلاً عن تلقي 17 شكوى عمالية،  تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً، وتحويل 10 شكاوى منها للقضاء، شكوتين ما زالت تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على مستوى المحافظة على 178 منشأة، وذلك في إطار متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية التى حددتها الدولة للوقاية من انتشار (كوفيد- 19)، وتخفيض عدد العاملين بها حفاظاً على صحتهم.

وزير القوى العاملة محمد سعفان مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا القطاع الخاص التفتيش العمالي السلامة والصحة المهنية

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