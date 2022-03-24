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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خريطة الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022

طقس بارد
طقس بارد

رفعت أجهزة وقطاعات وزارة الموارد المائية والري والأجهزة المحلية بعدة محافظات درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والرعدية والتقلبات الجوية والرياح، التى تتعرض لها مناطق متفرقة من البلاد، اليوم الخميس خلال تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 24-3-2022 مع اتخاذ إجراءات للحد من مخاطرها وتعليق الدراسة في بعضها ومنها محافظة البحيرة.

خريطة الأمطار

أمطار غزيرة ورياح وطقس شديد البرودة

يأتى ذلك فيما كشفت بيانات نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بالأمطار بقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، عن تعرض عدة محافظات بالجمهورية إلى تقلبات جوية و سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تصل إلى رعدية على بعض الانحاء، ومنها السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والبحيرة والإسكندرية ومطروح وشمال سيناء والقاهرة وقد تصل إلى شمال الصعيد، وذلك نتيجة كتلة هوائية شديدة البرودة بصاحبها إنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قادمة من القارة الأوروبية.

إضافة إلى ذلك، تتعرض مناطق متفرقة من البلاد إلى نشاط للرياح يزيد من الشعور ببرودة الطقس، خاصة أثناء فترات الليل على مناطق من السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا والوجه البحري والقاهرة والجيزة وجنوب سيناء والصعيد.

 

طقس بارد وأمطار ورياح مثيرة للأتربة

كذلك أوضحت صور الأقمار الصناعية والارصاد الجوية، استمرار الرباح المثيرة للأتربة، وأيضًا تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

كما تكون حالة البحر الأحمر، اليوم الخميس،  معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية، وتصل درجة الحرارة في القاهرة إلى 17 درجة مئوية وليلا 9 درجات، وفى الإسكندرية 16 درجة مئوية مع طقس شديد البرودة على أنحاء البلاد.

الجدير بالذكر أن مصر تشهد خلال الفترة الحالية موجة من التقلبات الجوية والرياح الشديدة والطقس شديد البرودة على مختلف الانحاء.

درجات الحرارة الأرصاد الجوية برودة الطقس الموارد المائية التقلبات الجوية امطار غزيرة أمطار رعدية طقس بارد شديد البرودة

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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خريطة الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022

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