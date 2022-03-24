الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

قبل الصيف.. كيفية تخزين الملابس عندما لا يكون لديك خزانة

تخزين الملابس
تخزين الملابس

قد يبدو العيش في غرفة نوم بدون خزانة بمثابة صراع ، لكنه بالتأكيد شيء يمكنك التغلب عليه بسهولة ببعض الجهد والوقت والإبداع، واعتمادًا على حجم غرفتك أو ميزانيتك، فهناك عدة طرق لتخزين الملابس بدون خزانة لا تتطلب الكثير من الخبرة أو المال.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “ zameen ” نرصد نصائح حول كيفية تخزين الملابس بدون خزانة

 

اشترِ رف الملابس

كيفية تخزين الملابس في غرفة نوم صغيرة بدون خزانة

هل أنت من محبي الديكور البسيط إذا كانت إجابتك بنعم ، فأنت محظوظ لأن شراء أرفف الملابس ليس فقط أحد أكثر أفكار التخزين شيوعًا لغرف النوم الصغيرة بميزانية محدودة ولكنها أيضًا بسيطة للغاية ولا تشغل أيًا من لقطاتك المربعة الثمينة، فيمكنك بسهولة بناء رف الملابس الخاص بك باستخدام الأنابيب البلاستيكية من ناحية أخرى ، يمكنك أيضًا شراء رفوف متعددة بارتفاعات متفاوتة بأسعار اقتصادية إلى حد ما من أي متجر أثاث أو لأجهزة الكمبيوتر.

 

قم بتخزين ملابسك خلف الستائر 

أفكار لتخزين الملابس لغرف النوم الصغيرة بميزانية محدودة

 إذا كنت لا تملك خزانة ملابس فإن أسهل طريقة لمواجهة هذه المشكلة هي إخفاء ملابسك خلف الستائر بهذه الطريقة ، لن تظل فساتينك وبدلاتك نظيفة وخالية من الغبار فحسب ، بل لن تضطر أيضًا إلى النظر إليها طوال الوقت إنه يشبه في الأساس إنشاء خزانة صغيرة يمكنك أيضًا الاستفادة من هذه المساحة لإبقاء رفوف الأحذية وصناديق التخزين والأشياء الأخرى بعيدًا عن الأنظار.

 

شراء عدد قليل من سلال التخزين 

استخدم سلة الخوص لتخزين الملابس

ومن المثير للاهتمام أن سلال التخزين المصنوعة من الخيزران يمكن أن تكون إضافة رائعة لمنزلك إنها ميسورة التكلفة وبسيطة وممتعة من الناحية الجمالية ومتاحة بسهولة في مجموعة واسعة من الأحجام والأشكال، و إذا كنت تخطط لتخزين بعض ملابسك أو إكسسواراتك تحت السرير لتوفير مساحة خزانة محدودة ، ففكر في شراء صناديق تخزين بلاستيكية أو قماشية رخيصة ومتعددة الاستخدامات. 

 

استثمر في خزانة

أضف خزانة إلى غرفة نوم صغيرة للتخزين

تعتبر الخزائن واحدة من أفضل أفكار التخزين لغرفة نوم صغيرة بدون خزانة لأنها توفر مساحة تخزين كبيرة دون المطالبة بمساحة كبيرة، و يمكنك وضعها في أي مكان وتزيينها بالطريقة التي تريدها لتناسب ديكور منزلك، و في الواقع  يمكن أن تكون الخزانة بمثابة نقطة محورية لغرفة نومك، و يمكنك أيضًا تعليق مرآة فوقه لاستخدام قطعة الأثاث هذه كطاولة زينة. 

 

امزجها معًا

أفكار لتخزين الملابس للمساحات الصغيرة

اعتمادًا على كمية الملابس التي لديك، يمكنك تثبيت عدد قليل من رفوف الملابس بأحجام مختلفة وإضافة بعض سلال الخوص لإكسسواراتك وملابسك الموسمية يمكن أن يكون تعليق خطافات الحائط الفريدة طريقة رائعة لتخزين الملابس بدون خزانة علاوة على ذلك ، يمكنك إقران خزانة ملابس منخفضة مع مجموعة من الأرفف العائمة لتوفير مساحة تخزين إضافية. 

العيش في غرفة نوم خزانة بمثابة صراع يمكنك التغلب عليه اعتماد ا على حجم غرفتك ميزانيتك تخزين الملابس

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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