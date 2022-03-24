الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

في اليوم العالمي للسل.. لا تتجاهل هذه الأعراض الشائعة

صورة ارشفية
صورة ارشفية

يحتفل العالم اليوم 24 مارس من كل عام باليوم العالمي للسل، وهو من أكثر الأعراض المرتبطة بالسل شيوعًا السعال طويل الأمد الذي يستمر لأكثر من 2-3 أسابيعومن المهم معرفة الأعراض الشائعة للسل.

ونستعرض في السطور التالية وفقا لموقع “hindustantimes” كل المعلومات عن مرض السل وتأثيره على الصحة العامة.

ما هو مرض السل وكيف يؤثر عليك

من الأمراض المعدية الخطيرة التي تصيب الرئتين بشكل رئيسي. تنتقل البكتيريا المسببة لمرض السل من شخص لآخر من خلال قطرات صغيرة تنطلق في الهواء عن طريق السعال والعطس.

الأعراض الشائعة لمرض السل

أعراض مرض السل تختلف حسب مكان تطور الجراثيم في الجسم، و عادة ما تنمو البكتيريا المسببة لمرض السل في الرئتين.

 - شعور عام بالتوعك

 - يسعل

  - سعال مصحوب بدم أو بلغم

 - ألم صدر

 - صعوبة في التنفس

  - فقدان الوزن والشهية

 - تعرق ليلي

 - حمى متقطعة

  - آلام الجسم المعممة

 - إعياء

أسباب وعوامل خطر الإصابة بمرض السل

ينتشر مرض السل عن طريق الهواء، مما يعني أنه لا يمكنك الإصابة به إلا عن طريق استنشاق هواء ملوث إذا تحدث شخص مريض بشكل نشط أو سعال أو عطس أو تحدث ، فيمكنه نشر مرض السل، لا تعيش البكتيريا على الأسطح ، لذلك لا يمكن أن تصاب بالسل عن طريق:

 - تصافح بالايدي

 - باستخدام المرحاض

 - مشاركة أكواب الشرب أو أدوات الأكل

 - لمس الأسطح الأخرى

تشمل عوامل الخطر لمرض السل ما يلي:

 - عدوى فيروس نقص المناعة البشرية

 - تعاطي المخدرات

 - تناول الأدوية التي تضعف جهاز المناعة

  - أمراض الكلى  والسكري 

 - زرع الأعضاء

 - العمل في مجال الرعاية الصحية

 - تلوث الهواء

 - سرطان

 - تدخين التبغ

 - حمل

العالم اليوم 24 مارس اليوم العالمي للسل أكثر الأعراض المرتبطة السعال طويل معرفة الأعراض الشائعة للسل

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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