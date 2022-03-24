زيلينسكى يدعو إلى خروج مظاهرات عالمية مع مرور شهر على الهجوم الروسى

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى خروج مظاهرات في جميع أنحاء العالم اليوم الخميس مع مرور شهر على بدء هجوم روسيا على جارتها الغربية.



وقال زيلينسكي في رسالة فيديو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس: "تعالوا من مكاتبكم وبيوتكم ومدارسكم وجامعاتكم. تعالوا باسم السلام ، تعالوا مع الرموز الأوكرانية لدعم أوكرانيا ، لدعم الحرية والحياة.

تعالوا إلى ساحاتكم وشوارعكم ، واجعلوا أنفسكم مرئيين ومسموعين". وقال زيلينسكي إن "روسيا بدأت الحرب ضد الحرية"، مضيفا أن موسكو "تحاول هزيمة حرية جميع الأشخاص في أوروبا، وجميع شعوب العالم".



ولهذا السبب، خلص زيلينسكي إلى القول: "أطلب منكم الوقوف ضد الحرب بدءا من 24 مارس، أي بعد شهر واحد بالضبط من الغزو الروسي".

وكان دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى زيارة بلاده والقيام بالتوسط لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وقال زيلينسكيـ في رسالة فيديو إلى شعبه بعد محادثة هاتفية جرت بينه وبين البابا فرنسيس، حسبما أفادت وكالة أنباء يونيان الأوكرانية، الأربعاء، إنه "جاء اليوم لنقول بثقة إن العالم كله معنا، في الصباح تحدثت مع البابا فرنسيس عن البحث عن السلام في أوكرانيا، والفظائع التي ترتكب وهدم الممرات الإنسانية للمدن المحاصرة".

وأضاف: "أعتقد أنه بإمكاننا تنظيم هذه الزيارة المهمة التي تقدم دعمًا كبيرًا إلينا جميعا".

يذكر أن البابا صلى، في وقت سابق، من أجل السلام في أوكرانيا، ووصف هجوم روسيا على أوكرانيا بأنه تدنيس لا مبرر له.

وفي كلمة أمام البرلمان الياباني (الدايت)، جدد زيلينسكي دعوته من أجل فرض حظر تجاري ضد روسيا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وكانت الكلمة التي تم بثها عبر الفيديو -مثل غيرها من المناشدات الأخرى للبرلمانات المؤيدة- مفعمة بإشارات تهدف إلى العزف على الوتر المحلي مثل الإشارة إلى تسونامي 2011 الذي دمر شمال شرق اليابان وأدى إلى كارثة نووية.

وأشاد باليابان بوصفها أول دولة آسيوية تعرض المساعدة.

واتهم زيلينسكي روسيا بتحويل مواقع نووية إلى ساحات معارك وهي قضية حساسة في اليابان ،الدولة الوحيدة التي عانت من هجوم نووي.