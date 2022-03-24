الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زيلينسكى يدعو إلى خروج مظاهرات عالمية مع مرور شهر على الهجوم الروسى

زيلينسكى
زيلينسكى

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى خروج مظاهرات في جميع أنحاء العالم اليوم الخميس مع مرور شهر على بدء هجوم روسيا على جارتها الغربية.
 

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس: "تعالوا من مكاتبكم وبيوتكم ومدارسكم وجامعاتكم. تعالوا باسم السلام ، تعالوا مع الرموز الأوكرانية لدعم أوكرانيا ، لدعم الحرية والحياة.
تعالوا إلى ساحاتكم وشوارعكم ، واجعلوا أنفسكم مرئيين ومسموعين". وقال زيلينسكي إن "روسيا بدأت الحرب ضد الحرية"، مضيفا أن موسكو "تحاول هزيمة حرية جميع الأشخاص في أوروبا، وجميع شعوب العالم".
 

ولهذا السبب، خلص زيلينسكي إلى القول: "أطلب منكم الوقوف ضد الحرب بدءا من 24 مارس، أي بعد شهر واحد بالضبط من الغزو الروسي".

 

وكان دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، البابا فرنسيس بابا الفاتيكان إلى زيارة بلاده والقيام بالتوسط لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

 

وقال زيلينسكيـ في رسالة فيديو إلى شعبه بعد محادثة هاتفية جرت بينه وبين البابا فرنسيس، حسبما أفادت وكالة أنباء يونيان الأوكرانية،  الأربعاء، إنه "جاء اليوم لنقول بثقة إن العالم كله معنا، في الصباح تحدثت مع البابا فرنسيس عن البحث عن السلام في أوكرانيا، والفظائع التي ترتكب وهدم الممرات الإنسانية للمدن المحاصرة".

 

وأضاف: "أعتقد أنه بإمكاننا تنظيم هذه الزيارة المهمة التي تقدم دعمًا كبيرًا إلينا جميعا".

 

يذكر أن البابا صلى، في وقت سابق، من أجل السلام في أوكرانيا، ووصف هجوم روسيا على أوكرانيا بأنه تدنيس لا مبرر له.

 

وفي كلمة أمام البرلمان الياباني (الدايت)، جدد زيلينسكي دعوته من أجل فرض حظر تجاري ضد روسيا، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

 

وكانت الكلمة التي تم بثها عبر الفيديو -مثل غيرها من المناشدات الأخرى للبرلمانات المؤيدة- مفعمة بإشارات تهدف إلى العزف على الوتر المحلي مثل الإشارة إلى تسونامي 2011 الذي دمر شمال شرق اليابان وأدى إلى كارثة نووية.

وأشاد باليابان بوصفها أول دولة آسيوية تعرض المساعدة.   

واتهم زيلينسكي روسيا بتحويل مواقع نووية إلى ساحات معارك وهي قضية حساسة في اليابان ،الدولة الوحيدة التي عانت من هجوم نووي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

اليوم.. القوى العاملة تنتهي من قبول طلبات شغل 39 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة

سعر الدولار فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022 للشراء والبيع

اليوم.. آخر موعد لقبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت

القوى العاملة: استخراج 1001 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة بقنا

خريطة الأمطار.. تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 24-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى