الصين تسجل 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الخميس، أن الصين سجلت 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 23 مارس انخفاضا من 2667 في اليوم السابق.

وأضافت أن 2010 إصابات من المسجلة محلية مقارنة مع 2591 في اليوم السابق، واكتشفت معظم الإصابات المحلية الجديدة في إقليم جيلين في شمال شرق البلاد.

ولم تسجل الصين أي وفيات جديدة بالمرض، وبلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 4638، وحتى 23 مارس سجل بر الصين الرئيسي 139285 إصابة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.