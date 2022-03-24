الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب استثمارات قطاع العقارات.. مجلة أفريقية: الاقتصاد المصرى يحقق نموًا مرنًا

الاستثمار العقاري
الاستثمار العقاري

ذكرت مجلة "أفريكان جلوبال فاندز" الأفريقية المتخصصة في أخبار الاستثمار وسوق الأعمال، أن الاقتصاد المصري يحقق نموًا مرنًا بالرغم من وباء كورونا والتحديات الجارية، مضيفًا إن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة وتمثل سوقا رئيسياً للاستثمار لاسيما في مجال العقارات كونه قطاعًا رئيسيًا وسريع النمو. 

 

ولفتت المجلة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إلى الدور الذي يلعبه قطاع العقارات فى مصر في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو، معتبرة أن سوق العقارات يشهد ازدهارًا ونموًا قويًا على الرغم من جائحة كورونا، مشددة على سعي الحكومة لتعزيز فرص الاستثمار في هذا القطاع، بالنظر إلى النمو السكاني والتوسع الحضري في قارة إفريقيا ككل. 

 

وأشار التقرير إلى توقيع صندوق "فانتاج كابيتال" الأفريقي- أكبر مستثمر يُركز على تمويل المشروعات فى الأسواق الأفريقية، ولديه مقرات فى جوهانسبرج وكيب تاون- تمويلاً بقيمة 10 ملايين دولار، عقدا مع إحدى الشركات المصرية للحصول على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار، للاستحواذ على مبانٍ إدارية فى القاهرة الجديدة. 

 

وأوضح أن مؤسسة "فانتاج كابيتال" ستمنح القرض عبر صندوقها للاستثمار الرابع “Vanatge Mezzanine IV” فى صورة "قرض الميزانين"، وهو نوع من التمويل يحتوى على مميزات الديون أو القروض البنكية وتمويل رأس المال، مشيرة إلى أن ان الشركات المصرية تسعي لبناء محفظة جذابة من الاستثمارات عبر الخدمات المالية والعقارات. 

 

ونقلت المجلة عن ديفيد كورنيك، الشريك في “فانتاج كابيتال”: "يشهد سوق العقارات في مصر ازدهارًا ونموًا قويًا حتى في ظل ظهور كوفيد-19، وعلى وجه الخصوص ، تشهد منطقة شرق وغرب القاهرة توسعا سريعا مع خروج السكان من وسط القاهرة هربا من الازدحام وتحسين نوعية حياتهم".

 

وأشار "كورنيك" إلي أنه من الملاحظ أن هناك معدلات نمو عالية في شرق القاهرة ، التي يقدر عدد سكانها حاليًا بنحو 8 ملايين نسمة، وقد أدى ذلك إلى نمو قوي في الطلب على كل من مساحات البيع بالتجزئة والمكاتب في هذه المجالات ، ودعم الأصول العقارية هناك بشكل عام. 

 

كما نقلت المجلة عن  وارن فان دير ميروي ، الشريك الإداري في فانتاج كابيتال، قوله “تمثل صفقتنا استثمارنا الثاني منذ عدة سنوات، في مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة واقتصادها حقق نموًا مرنًا، وأصبحت سوقًا رئيسيًا مستهدفًا لشركتنا، ونحن نتطلع إلى نشر صندوق الميزانين الرابع الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا". 

الاقتصاد المصرى الاستثمار كورونا العقارات قطاع العقارات النمو جائحة كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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