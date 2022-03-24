الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مذهلة وآسرة للخيال..

مجلة بريطانية ترشح المتحف الكبير ضمن أفضل 10 مواقع حضارية فى العالم

المتحف الكبير
المتحف الكبير

رشحت مجلة "وورلد أوف كروزينج" البريطانية، المتخصصة في السفر والرحلات البحرية، المتحف المصري الكبير ورحلات الأقصر وأسوان النيلية، ضمن أفضل ١٠ مواقع حضارات العالم القديم، معتبرة أنها تمثل نقطة جذب قوية للسياح من مختلف أنحاء العالم. 

وذكرت المجلة أن هذا العام يشهد الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير الذي يضم أعظم الكنوز القديمة والأثرية في أرض الفراعنة، بما في ذلك آثار وكنوز الملك توت عنخ آمون، مضيفة: "القدماء المصريون يأسرون خيال العالم وحضارتهم حقا مذهلة". 

وتابعت أنه بالإضافة إلى الآثار والمواقع الأثرية البارزة مثل الأهرامات وأبو الهول، تزخر مصر بالعديد من المعالم السياحية الأخرى، مثل معبد الكرنك ومنطقة وادي الملوك في الأقصر، والتي تحوي مئات المقابر الملكية من عصر الفراعنة، ومعبد أبو سمبل في أسوان. 

ودعت المجلة كل محبي السفر حول العالم إلى زيارة مصر والاستمتاع برحلاتها النيلية ومعالمها الأثرية والتاريخية المختلفة المصطفة على ضفاف نهر النيل، لاسيما تلك الموجودة بمدينتي الأقصر وأسوان.

وأشارت إلى أن الروائية والكاتبة البريطانية أجاثا كريستي استوحت روايتها الشهيرة "موت على النيل" من رحلة قضتها على متن سفينة سياحية في النيل، مشيدة بجمال الإبحار على طول النهر العظيم، لاسيما بالنظر إلى جمال وفخامة السفن النيلية ذات الطابع الملكي، ومنها ما يعود تاريخها إلى القرن التاسع عشر قبل تجديدها. 

وأضافت أن تجربة الرحلات النيلية في مصر فرصة لا يجب تفويتها، مشيرة إلى أن عام 2022 هو الوقت المناسب لزيارة أرض الفراعنة نظرا لأنه يشهد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي طال انتظاره في الربع الأخير من العام، لافتة إلى أن المتحف سيعرض لأول مرة مجموعة رائعة من القطع الأثرية  المُكتَشَفة من مقبرة الملك الصبي توت عنخ آمون، والتي تعد ضمن أعظم الكنوز القديمة في البلاد. 

المتحف المصري الكبير الأقصر وأسوان الكنوز القديمة أفضل ١٠ مواقع حضارات العالم القديم حضارات توت عنخ آمون معبد الكرنك

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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