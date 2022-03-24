الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أشهر زبائنه حواس والزعيم.. حكاية أقدم مسمط لحمة رأس بالقاهرة

مسمط بيومي
مسمط بيومي

داخل واحدة من أقدم أزقة حي عابدين الشعبي بوسط القاهرة، وهي حارة البلاقسة، يصطف عدد كبير من أهل الحي وعدد آخر من قاطني الأحياء المجاورة وأحيانًا أيضا البعيد منها، أمام مسمط " بيومي" للحصول علي نصيبهم من  طبق لحمة الرأس، التي يشتهر بها المحل الذي يعود تاريخه إلى سبعين عامًا.

received_385363120261887

"السر في النظافة"، بهذه الجملة بدأ المعلم "محمد"، كما يناديه زبائن المحل حديثه معنا، حيث قال: "مهنة لحمة الرأس يتوقف تميزها على جزء النظافة، وعدم شعور الزبون بوجود أي رائحة  كريهة".

received_655716915717536
received_513118083747239

وعن مسمط "بيومي" قال :"إحنا في المهنة دي سنين طويلة، والمحمل بفضل الله مشهور بنظافة الطعام وجودته منذ زمن بعيد، وساعدنا في ذلك أن العائلة عندنا كلها جزارين، حيث الجزارة هي مهنة الأسرة بالكامل، وهو الأمر الذي يسهل علينا اقتناء أجود اللحوم التي يتم تقديمها للزبائن".

received_544946393579443

وعن علاقة لحمة الرأس بالعديد من الأساطير الشعبية، مثل قيام بعض المصريين بأعتبارها واحدة من الوجبات المنشطة جنسيًا، يقول محمد " الفكرة كلها في أنك بتاكل وجبة دافئة وجميع مكوناتها مسلوقة، وهو الأمر الذي يعطي انطباع عند عشاقها بالدفئ والتحفيز الجنسي، وأعتقد أن هذا هو السبب المباشر في الخلط بينها وبين المنشطات الجنسية .

received_1007517466533290

وقال المعلم "محمد"، إن المحل يقوم باستقبال زبائنه يوميا من الساعة الواحدة ظهرًا، ويحرص عدد كبير من مشاهير المجتمع على تناول أكلة لحمة الرأس من مسمط بيومي، مثل الفنان الكبير عادل إمام الذي ظهر في مشهد تليفزيوني يتناول لحمة رأس، وعندما وجه زميله استفسار عن مكان الوجبة، قال له الزعيم عادل إمام: "دي من عند أشهر مسمط لحمة رأس في عابدين، في إشارة منه لمسمط بيومي".

received_540099117439834

وهناك عدد من الفنانين والمشاهير، يحرصن على تناول وجبة لحمة الرأس، مثل وزير الأثار السابق  الدكتور زاهي حواس، والمطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، والفنان أيمن عزب، والفنان بيومي فؤاد .

received_396034458529381
حارة البلاقسة مسمط بيومي لحمة الرأس مهنة لحمة الرأس عادل امام زاهى حواس عدوية أيمن عزب بيومي فؤاد

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

«سرقت 12 مليونًا وهربت».. دفاع محمد الأمين يكشف عن زواج موكله من المستشارة السابقة لوزيرة التضامن

أوباما لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

انخفاض أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الأربعاء 23-3-2022

23 مايو الحكم على محمد الأمين لاتهامه بالاتجار فى البشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى