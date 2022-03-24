أشهر زبائنه حواس والزعيم.. حكاية أقدم مسمط لحمة رأس بالقاهرة

داخل واحدة من أقدم أزقة حي عابدين الشعبي بوسط القاهرة، وهي حارة البلاقسة، يصطف عدد كبير من أهل الحي وعدد آخر من قاطني الأحياء المجاورة وأحيانًا أيضا البعيد منها، أمام مسمط " بيومي" للحصول علي نصيبهم من طبق لحمة الرأس، التي يشتهر بها المحل الذي يعود تاريخه إلى سبعين عامًا.

"السر في النظافة"، بهذه الجملة بدأ المعلم "محمد"، كما يناديه زبائن المحل حديثه معنا، حيث قال: "مهنة لحمة الرأس يتوقف تميزها على جزء النظافة، وعدم شعور الزبون بوجود أي رائحة كريهة".

وعن مسمط "بيومي" قال :"إحنا في المهنة دي سنين طويلة، والمحمل بفضل الله مشهور بنظافة الطعام وجودته منذ زمن بعيد، وساعدنا في ذلك أن العائلة عندنا كلها جزارين، حيث الجزارة هي مهنة الأسرة بالكامل، وهو الأمر الذي يسهل علينا اقتناء أجود اللحوم التي يتم تقديمها للزبائن".

وعن علاقة لحمة الرأس بالعديد من الأساطير الشعبية، مثل قيام بعض المصريين بأعتبارها واحدة من الوجبات المنشطة جنسيًا، يقول محمد " الفكرة كلها في أنك بتاكل وجبة دافئة وجميع مكوناتها مسلوقة، وهو الأمر الذي يعطي انطباع عند عشاقها بالدفئ والتحفيز الجنسي، وأعتقد أن هذا هو السبب المباشر في الخلط بينها وبين المنشطات الجنسية .

وقال المعلم "محمد"، إن المحل يقوم باستقبال زبائنه يوميا من الساعة الواحدة ظهرًا، ويحرص عدد كبير من مشاهير المجتمع على تناول أكلة لحمة الرأس من مسمط بيومي، مثل الفنان الكبير عادل إمام الذي ظهر في مشهد تليفزيوني يتناول لحمة رأس، وعندما وجه زميله استفسار عن مكان الوجبة، قال له الزعيم عادل إمام: "دي من عند أشهر مسمط لحمة رأس في عابدين، في إشارة منه لمسمط بيومي".

وهناك عدد من الفنانين والمشاهير، يحرصن على تناول وجبة لحمة الرأس، مثل وزير الأثار السابق الدكتور زاهي حواس، والمطرب الشعبي الكبير أحمد عدوية، والفنان أيمن عزب، والفنان بيومي فؤاد .