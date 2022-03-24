المستشار الألمانى يبحث مع الرئيسين الروسى والأوكرانى عملية التفاوض

بحث المستشار الألماني أولاف شولتز هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع الحالي للجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية.

ووفقًا لمتحدث الحكومة الألمانية شتيفان هيبستريت، فقد حث المستشار الألماني، الرئيس الروسي على وقف إطلاق النار وتحسين الوضع الإنساني في أسرع وقت ممكن.

وأضاف المتحدث أن المستشار الألماني قد تحدث هاتفيًا أيضًا إلى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، واطلع على تقييمه للوضع الحالي وعملية التفاوض بين الجانبين الأوكراني والروسي.

وتعتزم ألمانيا، إرسال ألفي صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الغزو الروسي.

وسبق أن تلقت القوات الأوكرانية من الجيش الالماني ألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض-جو من طراز ستينجر.

كما قدمت ألمانيا نحو 500 صاروخ أرض-جو من طراز ستريلا من أصل 2,700 تعهدت بها.

وأفاد المصدر البرلماني، الذي طلب عدم كشف هويته، بأنه سيتم إرسال ألفي صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا، مؤكدًا المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام الألمانية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أمام البرلمان الأربعاء: "نحن من أكبر مزودي الأسلحة لأوكرانيا في ظل الوضع الحالي".

وأضافت: "هذا لا يجعلنا فخورين، لكن هذا ما يجب علينا أن نفعله الآن لمساعدة أوكرانيا".

وكانت ألمانيا مترددة في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا مع حشد روسيا قوات على حدود جارتها العام الماضي، لكن المستشار الألماني أولاف شولتس اتخذ قراره بتقديم الدعم العسكري عقب بدء الغزو الروسي.

وامتنعت ألمانيا في السابق عن تصدير الأسلحة الفتاكة إلى مناطق النزاعات بسبب تاريخها في ظل النازية.

وأكدت بيربوك أمام البرلمان الألماني، الأربعاء أن بقية الأسلحة الموعودة لأوكرانيا "في طريقها إلى هناك".