الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان توافق على جرعات فايزر المعززة للأطفال بين 12 و17 عاما

فايزر
فايزر

وافقت لجنة تابعة لوزارة الصحة اليابانية الأربعاء على إعطاء جرعات معززة ثالثة من لقاح شركة الأدوية الأمريكية العملاقة فايزر المضاد لفيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما.


واستقرت الوزارة اليوم الخميس تفاصيل طرح اللقاح ، بما في ذلك تقديم الجرعات المعززة مجانا ، كما هو الحال مع الجرعتين الأوليين ، مع بدء التطعيمات في وقت مبكر من الشهر المقبل، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.
 

ووافقت لجنة الوزارة في نوفمبر الماضي على جرعات معززة من لقاح فايزر للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، لكنها لم تشمل أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما بسبب نقص بيانات التجارب السريرية المتاحة لتلك الفئة العمرية في ذلك الوقت.

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على هامش الأزمة

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