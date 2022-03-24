تطوير حبوب لمنع الحمل عند الرجال

طور باحثون في جامعة مينيسوتا، شكلا غير هرموني من وسائل منع الحمل لدى الذكور، وهو شكل أبقى فئران المختبر معقمة لمدة أربعة إلى ستة أسابيع دون أي آثار جانبية على ما يبدو. ومن المتوقع أن تبدأ التجارب البشرية المبكرة للحبوب بحلول نهاية العام.

وحسب موقع "جيزمودو" الأمريكي، وسائل منع الحمل المقترحة هي نتاج باحثين في جامعة مينيسوتا، الذين يقولون إنها تعمل من خلال استهداف كيفية تفاعل أجسامنا مع فيتامين (أ) ، المعروف بأنه ضروري للخصوبة في الثدييات. على سبيل المثال، تم ربط الأنظمة الغذائية التي تعاني من نقص فيتامين (أ) بالعقم.

وبعد بحث مطول، وجدوا مركبا تجريبيا يمنع بروتينا مسؤولا عن الارتباط بشكل من أشكال فيتامين (أ) (حمض الريتينويك) في خلايانا، والمعروف باسم مستقبلات حمض الريتينويك ألفا (RAR-α). RAR-α هو واحد من ثلاثة بروتينات لها وظيفة مماثلة، والأمل هو أن يكون حجبها الانتقائي كافيا للحث على عقم طويل الأمد ولكن قابل للانعكاس مع التسبب في تأثيرات قليلة أو معدومة خارج الهدف في أماكن أخرى.