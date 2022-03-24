الخميس 24 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن: الجيش الروسى ارتكب جرائم حرب فى أوكرانيا

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنّ حكومته خلصت إلى أنّ عناصر في القوات الروسية ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا، متعهّدًا بمقاضاة المسؤولين عنها.

وقال بلينكن "اليوم، يمكنني الإعلان أنّه بناء على معلومات متوافرة حاليًا، ترى الحكومة الأمريكية أنّ عناصر في القوات الروسية ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا".

وأوضح أنّ "رأينا يستند إلى مراجعة دقيقة للمعلومات المتاحة من مصادر عامة ومصادر استخبارات"، مشيرًا إلى أنه كما في حالة أي جريمة مفترضة ستكون "محكمة تتمتع بولاية قضائية للنظر في الجريمة" مسؤولة بنهاية المطاف عن اتخاذ القرار بشأن الجرم الجنائي.

وتطرّق بلينكن إلى تدمير "أبنية سكنية ومدارس ومستشفيات ومنشآت أساسية وسيارات مدنية ومراكز تجارية وسيارات إسعاف" في عمليات أوقعت "الآلاف بين قتيل وجريح".

وشدّد على أنّ القصف طال مواقع كثيرة كان واضحًا أنّ مدنيين يستخدمونها، في إشارة إلى قصف مستشفى للأطفال ومسرح كان يؤوي نساء وأطفالًا على الرغم من أنّ كلمة "أطفال" طُليت في محيطه بحروف ضخمة في مدينة ماريوبول الاستراتيجية التي تحاصرها القوات الروسية.

وحتى 22 مارس قُتل أكثر من 2400 مدني في ماريوبول، بحسب ما أشار بلينكن نقلًا عن مسؤولين في المدينة التي تتعرّض يوميًا للقصف منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

والثلاثاء، اعتبرت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن الحصار يعتبر شكلًا من أشكال "الإبادة الجماعية".

وقالت المدعية العامة، إنّ "ساحات الحرب لها قواعد ومبادئ، ما نراه في ماريوبول، هو غياب تام للقواعد".

والثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن نحو مئة ألف شخص ما زالوا عالقين في مدينة ماريوبول "في ظروف غير إنسانية، بدون طعام، بدون ماء، بدون دواء، وتحت قصف مستمر". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

«سرقت 12 مليونًا وهربت».. دفاع محمد الأمين يكشف عن زواج موكله من المستشارة السابقة لوزيرة التضامن

أوباما لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

انخفاض أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

بإطلالتين جريئتين.. نسرين أمين تشعل إنستجرام من دبى

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الأربعاء 23-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

جرى بعدها بـ30 دقيقة.. كواليس اجتماع إسرائيلى فلسطينى عقب عملية بئر السبع

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى