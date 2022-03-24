واشنطن: الجيش الروسى ارتكب جرائم حرب فى أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أنّ حكومته خلصت إلى أنّ عناصر في القوات الروسية ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا، متعهّدًا بمقاضاة المسؤولين عنها.

وقال بلينكن "اليوم، يمكنني الإعلان أنّه بناء على معلومات متوافرة حاليًا، ترى الحكومة الأمريكية أنّ عناصر في القوات الروسية ارتكبوا جرائم حرب في أوكرانيا".

وأوضح أنّ "رأينا يستند إلى مراجعة دقيقة للمعلومات المتاحة من مصادر عامة ومصادر استخبارات"، مشيرًا إلى أنه كما في حالة أي جريمة مفترضة ستكون "محكمة تتمتع بولاية قضائية للنظر في الجريمة" مسؤولة بنهاية المطاف عن اتخاذ القرار بشأن الجرم الجنائي.

وتطرّق بلينكن إلى تدمير "أبنية سكنية ومدارس ومستشفيات ومنشآت أساسية وسيارات مدنية ومراكز تجارية وسيارات إسعاف" في عمليات أوقعت "الآلاف بين قتيل وجريح".

وشدّد على أنّ القصف طال مواقع كثيرة كان واضحًا أنّ مدنيين يستخدمونها، في إشارة إلى قصف مستشفى للأطفال ومسرح كان يؤوي نساء وأطفالًا على الرغم من أنّ كلمة "أطفال" طُليت في محيطه بحروف ضخمة في مدينة ماريوبول الاستراتيجية التي تحاصرها القوات الروسية.

وحتى 22 مارس قُتل أكثر من 2400 مدني في ماريوبول، بحسب ما أشار بلينكن نقلًا عن مسؤولين في المدينة التي تتعرّض يوميًا للقصف منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير.

والثلاثاء، اعتبرت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا في تصريح لوكالة "فرانس برس"، أن الحصار يعتبر شكلًا من أشكال "الإبادة الجماعية".

وقالت المدعية العامة، إنّ "ساحات الحرب لها قواعد ومبادئ، ما نراه في ماريوبول، هو غياب تام للقواعد".

والثلاثاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن نحو مئة ألف شخص ما زالوا عالقين في مدينة ماريوبول "في ظروف غير إنسانية، بدون طعام، بدون ماء، بدون دواء، وتحت قصف مستمر".