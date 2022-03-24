الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول أمريكى: شحن أسلحة جديدة لأوكرانيا قريبا

أوكرانيا
أوكرانيا

قال مسؤول دفاعي أمريكي كبير، إن أول شحنة من حزمة أسلحة جديدة بقيمة 800 مليون دولار لأوكرانيا، أقرها الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، سيبدأ نقلها من الولايات المتحدة خلال يوم أو نحو ذلك، ولن يستغرق وصولها إلى أوكرانيا طويلا.

ولم يحدد المسؤول الذي تحدث إلى الصحفيين بشرط عدم الكشف عن اسمه أنظمة الأسلحة التي ستشملها الشحنات الأولى، لكنه قال إن الأولوية ستكون لأنواع الأسلحة الدفاعية التي تستخدمها القوات الأوكرانية بالفعل.
وقال المسؤول "نقوم بالفعل بتجميع المخزونات في الولايات المتحدة ونستعد لشحنها إلى هناك".

كما تعتزم المانيا، إرسال ألفي صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا لمساعدتها في صد الغزو الروسي.
وسبق أن تلقت القوات الأوكرانية من الجيش الالماني ألف صاروخ مضاد للدبابات و500 صاروخ أرض-جو من طراز ستينغر.

كما قدمت ألمانيا نحو 500 صاروخ أرض-جو من طراز ستريلا من أصل 2,700 تعهدت بها.
وأفاد المصدر البرلماني الذي طلب عدم كشف هويته أنه سيتم إرسال ألفي صاروخ إضافي مضاد للدبابات إلى أوكرانيا، مؤكدا المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام الألمانية.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أمام البرلمان الأربعاء "نحن من أكبر مزودي الأسلحة لأوكرانيا في ظل الوضع الحالي".

وأضافت: "هذا لا يجعلنا فخورين، لكن هذا ما يجب علينا أن نفعله الآن لمساعدة أوكرانيا".

وكانت المانيا مترددة في إرسال أسلحة إلى أوكرانيا مع حشد روسيا قوات على حدود جارتها العام الماضي، لكن المستشار الالماني أولاف شولتس اتخذ قراره بتقديم الدعم العسكري عقب بدء الغزو الروسي.

وامتنعت المانيا في السابق عن تصدير الأسلحة الفتاكة إلى مناطق النزاعات بسبب تاريخها في ظل النازية.
وأكدت بيربوك أمام البرلمان الالماني الأربعاء أن بقية الأسلحة الموعودة لأوكرانيا "في طريقها الى هناك".

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وائل لطفي

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