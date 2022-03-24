مساعد بايدن: توقعات بالتوصل إلى اتفاق للطاقة مع أوروبا يوم الجمعة

قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يتوقع أن يتم صباح الجمعة المقبلة، الإعلان عن اتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال جيك سوليفان للصحفيين على متن طائرة الرئاسة اليوم: "يعد تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي أولوية كبرى للرئيس وحلفائه الأوروبيين، هذا كل شيء، بالإضافة إلى خارطة الطريق العملية لكيفية القيام بذلك، والخطوات اللازم اتخاذها، وما يمكن للولايات المتحدة أن تسهم به، وما يتعين أن تقوم به أوروبا بنفسها".



وأضاف سوليفان: "كان هذا مادة للمناقشة المكثفة على مدار الأيام والأسابيع الماضية، ولدينا المزيد لنقوله بشأن هذه القضية، خصوصا يوم الجمعة".



وأشار إلى أن التركيز سيكون على تنويع الإمدادات الأوروبية من الغاز الطبيعي. وأضاف: "يمكنكم أن تتوقعوا أن تبحث الولايات المتحدة عن طرق لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي، وزيادة الإمدادات لأوروبا، لا في غضون أعوام، بل في غضون شهور كذلك".

وفي سياق آخر، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، مجددًا من استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لشن هجوم بأسلحة كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا.

وقال بايدن في تصريحات له- حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية- إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتهم واشنطن في الآونة الأخيرة بحيازة أسلحة كيميائية وبيولوجية في أوروبا، وهذا ليس صحيحًا".

وأوضح أن الروس يؤكدون أيضًا أن أوكرانيا تمتلك أسلحة بيولوجية وكيميائية، وهذه علامة واضحة على أن بوتين يفكر باستخدام هذين النوعين من الأسلحة.

وكان بايدن قد حذر في وقت سابق روسيا من استخدام الأسلحة الكيماوية، مؤكدًا أنه سيعود عليها بعواقب "وخيمة" من جانب القوى الغربية.