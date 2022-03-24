الخميس 24 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الحكومة المغربية يبحث مع رئيس البنك الدولى تطوير الشراكة

رئيس الحكومة المغربية
رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش

بحث رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، بالرباط مع رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المغرب الشراكة التي تربط بلاده بالمجموعة، واستعراض سبل تقويتها وتطويرها.

كما بحث الجانبان الظروف العالمية المتسمة بالمبادرات الرامية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والخروج من تداعيات وباء كورونا وموجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في العالم.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة المغربية، أن أخنوش أشاد بمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تربط المغرب والبنك الدولي، والتي تهدف إلى دعم ومتابعة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.

وأكد رئيس الحكومة المغربية عزم بلاده مواصلة تنفيذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى الحد من تداعيات جائحة "كورونا"، وتحفيز الاستثمار الخاص، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وأضاف البيان أن رئيس مجموعة البنك الدولي جدد التزام المجموعة بدعم ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب، مؤكدا أن المغرب لديه الإمكانيات الضرورية للخروج من تداعيات الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا.
جدير بالذكر أن المغرب بدأ التعامل مع البنك الدولي في أبريل من سنة 1958، وحصل منذ سنة 1962 إلى اليوم على تمويل العديد من البرامج والمخططات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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