الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة خلال 24 ساعة

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

سجلت الجزائر حالة وفاة واحدة بفيروس "كورونا"، و١٢ إصابة جديدة، فضلًا عن تماثل ٧ مرضى للشفاء خلال ٢٤ ساعة.

وذكرت وزارة الصحة الجزائرية ،في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٦٥ ألفًا و٥٨٥ حالة، من بينها ١٢ إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء ١٧٨ ألفًا و٢١٤ شخصًا.

وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و٨٧٣ حالة، فيما يتواجد حاليًا ٧ مرضى في العناية المركزة، منوهة إلى أن ٤٠ ولاية، من أصل ٥٨، لم تسجل أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت ٨ ولايات أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات.

وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارًا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلًا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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