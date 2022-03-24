الخميس 24 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤولة أممية: حرمان فتيات أفغانستان من التعليم يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان

فتيات أفغانستان
فتيات أفغانستان

أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليت"، أن عدم الالتزام بتعهدات إعادة فتح المدارس لجميع الفتيات في أفغانستان وحرمانهن من التعليم يعتبر انتهاكا لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن إهدار حقهن المتساوي في التعليم، يشكل مصدر قلق بالغ في وقت تحتاج فيه البلاد بشدة إلى التغلب على أزمات متقاطعة متعددة.


ودعت "باشيليت" في بيان لها ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ سلطات الأمر الواقع في أفغانستان إلى احترام حقوق جميع الفتيات في التعليم وفتح المدارس لجميع الطلاب دون تمييز أو مزيد من التأخير.
 

وأشارت إلى أن فشل سلطات الأمر الواقع في الالتزام بتعهداتها بإعادة فتح المدارس للفتيات فوق الصف السادس – على الرغم من الالتزامات المتكررة تجاه تعليم الفتيات، بما في ذلك خلال زيارتها إلى كابول قبل أسبوعين – يضر بأفغانستان.
 

وذكرت المسؤولة الأممية أن تجريد نصف سكان أفغانستان من القوة يؤدي إلى نتائج عكسية وغير عادلة، كما أن تمييز هيكليا مثل هذا يضرّ بشدة بآفاق التعافي والتنمية في البلاد في المستقبل.
 

كما أكدت "باشيليت" أنه يوجد إصرار لدى النساء والفتيات على الحصول على المساواة في الحق في التعليم الجيد في المراحل الابتدائية والثانوية والتعليم العالي وقد انتظرن إعادة فتح المدارس اليوم.
 

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان: "أكدت النساء اللواتي قابلتهن خلال زيارتي إلى كابول أنهن بحاجة إلى التحدث إلى طالبان بأنفسهن، وأن لديهن معلومات وحلولا وقدرة على المساعدة في رسم طريقة للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والإنسانية وأزمة حقوق الإنسان في أفغانستان."
 

يُشار إلى أنه خلال زيارتها القصيرة في وقت سابق هذا الشهر إلى كابول، عقدت "باشيليت" اجتماعات مع ممثلين عن سلطات الأمر الواقع، وأشارت إلى حاجة الفتيات والنساء على الوصول إلى التعليم الابتدائي والثانوي والتعليم العالي.
 

وقالت: "يجب أن يكون لدينا المزيد من النساء المشاركات في جميع مجالات الحياة، وكذلك الشمولية لضمان أن الأقليات يمكن أن يكون لها دور في تنمية البلد والمجتمع."

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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