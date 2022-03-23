دفاع محمد الأمين: «موكلى وزّع كراتين رمضان وهو فى السجن»

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، إلى مرافعة الدفاع طارق جميل سعيد، والدكتور محمد أبوشقة في محاكمة رجل الأعمال محمد الأمين في اتهامه بقضية الاتجار في البشر.

وقال طارق جميل سعيد، أمام هيئة المحكمة إن موكلي محمد الأمين أعطى "راندا. ر" مستشارة وزيرة التضامن السابقة، كراتين رمضان بمبلغ مالي قدره 12 مليون ونصف المليون لتوزيعها في شهر رمضان في العام الماضي، مستطردًا، موكلي يعرف ربنا ويذهب كل عام في شهر رمضان إلى السعودية لزيارة بيت الله.

وتمسك الدفاع بالقول أمام هيئة المحكمة، بأن محمد الأمين كان يريد الارتقاء بدار الأيتام، وكان يشترط أن يكون العاملون بدار الأيتام حاصلين على الشهادة العليا.

وقدم طارق جميل سعيد، مستندات لمحكمة القاهرة الجديدة تفيد قيام موكله محمد الأمين بشراء كراتين رمضان وهو داخل السجن بمبلغ مالي قدره 8 ملايين جنيه خلال العام لتوزيعها على الفقراء.

يذكر أن المستشار حمادة الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار في البشر؛ وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتك عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذا طبيبة شرعية واستشاريين في الطب النفسي، ومدير صفحة (أطفال مفقودون) بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقد قررت الفتيات المجني عليهنَّ تفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وأسفر فحص هاتفه عن الوصول لعدد من صوره مع المجني عليهنَّ، وإثبات تواجده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية، وقدم ( مدير صفحة أطفال مفقودين) تسجيلًا صوتيًّا لمحادثة بينه وبين بعض الفتيات المجني عليهنَّ أخبرنه فيها عن تفصيلات ما تعرضنَّ إليه.

كما كانت تقارير المجلس القومي للأمومة والطفولة، وتقارير البحث النفسي والاجتماعي من أخصائي وزارة التضامن قد أثبتت معاناة المجني عليهنَّ من اضطرابات نفسية نتيجة الاعتداءات التي لحقت بهنَّ من المتهم.