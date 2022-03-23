«تضارب أقوال الضحايا».. دفاع محمد الأمين: التسجيلات المنسوبة للفتيات مفبركة وغير حقيقية

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالقاهرة الجديدة، إلى الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم محمد الأمين في قضية الاتجار بالبشر.

وقال المحامي محمد أبوشقة دفاع المتهم محمد الأمين في مرافعته أمام هيئة المحكمة: "إن إحدى الضحايا قالت في تحقيقات النيابة العامة إن المتهم وضع يده على ظهرها من الداخل وقبلها في فمها ما جعلها تبصق على وجهه"، وعبر الدفاع عن غضبه في عدم تصديق الواقعة لأنها ليست لها أساس.

وأضاف أن التسجيلات المنسوبة للفتيات حال استغاثتهن مفبركة وغير حقيقية، متابعًا أن إحدى الفتيات قالت إن "الأمين" اعتاد على التصرف بغرابة وإعطائهم "شوكولاتة مستوردة" وعقب تناولها تشعر بالغثيان ولكنه لا يلمسها، مؤكدًا أن تلك الرواية غير معقولة خاصة أن من المستحيل أن يقام عليها حكم إدانة.

وأكد محامي المتهم أنه يوجد تضارب في الأقوال وعدم تصديق الوقائع المذكورة من الضحايا.

تعقد جلسة المحاكمة برئاسة المستشار محمد الجندي، وعضوية كل من المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد صبري.

يذكر أن المستشار حماده الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر- وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة ثلاثة عشر شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

وكانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.