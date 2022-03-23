أبرزها الالتهاب الرئوي.. كيف يمكن أن تؤثر تقلبات الطقس على صحتك؟

حالة من الطقس المتقلب والبارد تجتاح البلاد، وقد حذرت هيئة الأرصاد بتعرض العديد من محافظات مصر لموجة قطبية تنخفض فيها درجة الحرارة بشكل كبير، ويمكن لمثل هذا الطقس أن يعرض صحتك للخطر.

ومن المتوقع أن يؤدي البرد القارص إلى الكثير من الأمراض، ويمكن أن تتأثر الصحة العامة باضطرابات النظم الفيزيائية والبيولوجية والبيئية، والتي تشمل زيادة أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، فيما يلي أهم الأخطار الصحية التي قد تصيبك وفقًا لما ذكره موقع " narayanahealth" الطبي.

الزكام:

غالبًا ما يُنظر إلى نزلات البرد على أنها جزء لا يتجزأ من أشهر الشتاء، فعلى الرغم من أن نزلات البرد يمكن أن تكون مزعجة، ولعل أشهرها مرض الزكام.

الإجهاد الحراري:

كبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا هم أكثر عرضة للجفاف والإجهاد الحراري والالتهابات وتفاقم أمراض القلب والرئة، بسبب الطقس المتقلب.

التهاب رئوي:

الالتهاب الرئوي هو مرض يهدد الحياة حيث تنتشر فيه الالتهابات الفيروسية والبكتيرية في الحويصلات الهوائية أو الأكياس الدقيقة في الرئتين التي تسدها بالسوائل، لذلك يسبب الالتهاب الرئوي ضيقًا في التنفس لدى الأشخاص الذين يعانون منه.

ويمكن أن تنتشر الجراثيم المسببة للالتهاب الرئوي عن طريق السعال أو العطس أو لمس الأشياء المصابة ثم لمس الفم أو الأنف، وتتمثل الأعراض في السعال الشديد مع البلغم الأخضر والحمى الشديدة المصحوبة بقشعريرة وصداع، ضيق في التنفس وإسهال.

التهاب الحلق:

التهاب الحلق، هو عدوى خطيرة تحدث في الحلق واللوزتين، فإنه مرض شائع يسببه الطقس البارد عند الأطفال في الفئة العمرية من خمسة إلى خمسة عشر عامًا.

يعد الألم الحاد في الحلق من الأعراض الواضحة التي يعاني منها الشخص المصاب بالتهاب الحلق، حيث تشمل الأعراض الأخرى الحمى والصداع والغثيان وتضخم الغدد الليمفاوية والقيء.