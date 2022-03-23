4 عقود من الإبداع.. على الحجار يعود للدراما الرمضانية بتتر مسلسل «جزيرة غمام»

4 عقود كاملة تربع خلالها المطرب على الحجار على عرش أغاني البداية والنهاية لأشهر الأعمال الدرامية في تاريخ الفن، ليخلق حالة من الارتباط العاطفي بها في أذهان ملايين المصريين.

علي الحجار، أيقونة حية ارتبط اسمه بأغاني تترات عدد كبير من الأعمال الدرامية والإذاعية تجاوزت الـ150 عملًا، ليحصل على العديد من الجوائز.

وكان آخر ما غناه الحجار تتر مسلسل «خلف الله» الذى تم إنتاجه قبل 9 سنوات وتحديدًا عام 2013، وكان بطولة النجم الراحل نور الشريف.

ويعود «الحجار» لغناء التترات من جديد، وذلك من خلال روائع تترات وفواصل مسلسل «جزيرة غمام» الذى يقوم ببطولته النجم طارق لطفى، المقرر عرضه خلال السباق الدرامى الرمضانى 2022.

واجتمع المطرب الكبير بمؤلف العمل، السيناريست والكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، لمناقشة سيناريو «جزيرة غمام»، واجتمع مع المخرج حسين المنباوى، وكل من الشاعر إبراهيم عبدالفتاح، والملحن شادى مؤنس، لخلق مادة موسيقية مغايرة، لها أبعاد تتناسب مع طبيعة النص والصورة لتقديم «تترات» البداية والنهاية وتزيين العمل بفواصل وروائع غنائية خلال الحلقات.

«الدستور» يستعرض خلال السطور التالية أهم التترات التى قدمها الحجار خلال مشواره

فى عام 1979، قدم علي الحجار تترات وروائع مسلسل «الأيام» بالتعاون مع الشاعر سيد حجاب، والموسيقار عمار الشريعى، عن سيرة عميد الأدب العربي طه حسين، بطولة أحمد زكي، سيناريو وحوار أمينة الصاوي، إخراج يحيى العلمي، كما قدم تتر مسلسل "النديم"، الذي أنتج عام 1982، وكان من ألحان عمار الشريعي، وكلمات الراحل عبدالرحمن الأبنودي.

وكذلك تتر «الشهد والدموع» بجزأيه الأول والثاني عام 1983 و1985 والتي تغنى بها بكلمات سيد حجاب، وألحان عمار الشريعي، أيضًا والمسلسل كان سيناريو وحوار أسامة أنور عكاشة، إخراج إسماعيل عبدالحافظ.

وبعدها بعام وتحديدًا فى 1986، قدم «الحجار» تتر مسلسل «غوايش» من كلمات سيد حجاب وألحان عمر خيرت، سيناريو وحوار محمد جلال عبدالقوي، وإخراج محمد شاكر.

وفى عام 1992 قدم تترات مسلسلات «بوابة الحلواني» من كلمات سيد حجاب وألحان بليغ حمدى، سيناريو وحوار محفوظ عبدالرحمن، إخراج إبراهيم الصحن، و«المال والبنون» بجزأيه الأول والثاني عامي 1992 و1995 من كلمات سيد حجاب، وألحان ياسر عبدالرحمن، وسيناريو وحوار محمد جلال عبدالقوي، وإخراج مجدي أبوعميرة.

وأغنية مسلسل «ذئاب الجبل» من كلمات عبدالرحمن الأبنودي وألحان جمال سلامة.