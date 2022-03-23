دفاع محمد الأمين يكشف علاقة مسؤولة سابقة فى «التضامن» بقضية الإتجار فى البشر

استمعت محكمة جنايات القاهرة لدفاع المتهم محمد الأمين رجل الأعمال، والمتهم بهتك عرض فتيات داخل دار أيتام يمتلكه في محافظة بني سويف.

وخلال الجلسة قدم الدكتور محمد أبوشقة، مستندا يثبت زواج موكله من "راندة . ر"، وهي مستشارة سابقة لوزيرة التضامن، عقب أن تعرف عليها أثناء إنهاء إجراءات أورق دار الأيدي الأمينة بشكل قانوني.

كما قدم المحامي طارق جميل، دفاع المتهم محمد الأمين، قسيمة زواج خاصة بسيدة تدعى دعاء، وهي زوجة سائق دار الأيادي الأمينة، وكانت تعمل على تدريب الفتيات بالدار.

وقال المحامي طارق جميل، وربط بين تلك السيدة وزوجة الأمين السابقة قائلا إن دعاء عملت في الدار من خلال "راندا .ر" مستشارة وزيرة التضامن، وكانت تتقاضى مبلغ 5 آلاف جنيه أسبوعيا مقابل عملها بالدار.

وقدم المحامي طارق جميل، صورًا لمستشارة وزيرة التضامن بصحبة فتيات الدار ومع المجني عليهن، مؤكدا أنه وبطلاق راندا من محمد الأمين ظهرت تلك القضية.

وتضمن نص قرار النيابة العامة إحالة المتهم محمد الأمين محبوسًا إلى محكمة الجنايات لاتهامه باإاتجار في البشر، وهنّ سبع فتيات أطفال، وهتكه عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والبحث النفسي والاجتماعي بوزارة التضامن.

كانت التحقيقات قد انتهت إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وكان ذلك مصحوبًا بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكانت شهادة الشهود الثلاثة عشر ما بين ما شهدت به طالبات بذات الدار، وما شهد به مُجري التحريات بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غيرة الشرعية والإتجار بالبشر بوزارة الداخلية، فضلًا عن شهادة الباحثين النفسيين، والأخصائيين الاجتماعيين، ومأمور الضبط القضائي بوزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك طبيبة شرعية واستشاريون في الطب النفسي، ومدير صفحة أطفال مفقودة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.