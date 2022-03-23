مصيلحى: المرأة المصرية تعيش أبهى عصور التمكين فى عهد الرئيس

قال كريم مصيلحي، الأمين المساعد بحزب حماة الوطن، إن المرأة المصرية تعيش أبهى عصور التمكين فى عصر القيادة السياسية تؤمن بدورها ومكانتها وتقديرها، وهو ما حققته المرأة من نجاحات ملحوظة أثناء إسناد المهام والوظائف لها، مشيدًا بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من الأمهات المثالية ونماذج المرأة الناجحة خلال احتفالية المرأة المصرية.

وأضاف مصيلحي، أن الرئيس وجه العديد من الرسائل خلال احتفالية المرأة المصرية، مُشيدًا بدور المرأة في مساندة الدولة المصرية وتحقيق التنمية والاستقرار، مُشيدًا بدورها فى تحمل الأعباء للعبور من الأزمات الاقتصادية.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس للحكومة باتخاذ الإصلاحات التشريعية والقانونية والتى أعلن عنها الرئيس من دعم تمكين المرأة فى سوق العمل، ومواجهة أشكال التحرش والعنف والحماية من الإيذاء البدني، وغيرها من التوصيات يأتى ضمن مسيرة الدعم والتمكين للمرأة المصرية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، فعاليات حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بمشاركة السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وأضاف الرئيس: "المرأة رمز العطاء والتفاني والتضحية المتجردة من أى مصلحة، فهي سر الحياة وأقولها صريحة إن انحيازى للمرأة المصرية هو عن قناعة تامة وإيمان حقيقي بأن احترام المرأة وحمايتها وتمكينها واجب وطني والتزام سياسى، وليس هبة أو منحة، بل حق أساسي لها وعلينا جميعًا أن نتخذه منهج حياة، فبدون ذلك لن يتحقق أى نجاح منشود".