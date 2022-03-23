طلاب التدريب الميدانى بالدقهلية فى زيارة للمتحف الحربى ببورسعيد

نظمت اليوم إدارة الأزمات والحد من المخاطر بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، زيارة ميدانية لطلاب التدريب الميداني بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة للمتحف الحربي ببورسعيد.

وتدخل هذه الزيارة الميدانية في إطار تدريب الطلاب ضمن برنامج تنمية الوعي الفكرى للشباب بين الماضي والحاضر.

وأشار حسام مصطفى، إن للتدريب الميداني في الخدمة الاجتماعية اهتماما خاصا ومنفردا لكافة مَن في المهنة وتشمل القائمين على الإشراف والتلاميذ والمجتمع، فالتدريب هو الجزء الذي يكمل تعليم الخدمة الاجتماعية، فعن طريق التدريب نتمكن أن نخرج طلاب مؤهلين تأهيلاً صحيحاً يكتسبون الخبرة والمهارة، ولديهم القدرة على مزاولة المهنة بكل كفاءة وفاعلية .

كما أكد على أن التربية المتحفية تحقق أهدافا عديدة منها: تثبيت المعلومات فى أذهان الطلاب، مساعدة الطلاب على فهم الأفكار والمفاهيم، إبراز الإسهامات الثقافية للمجتمع تنمية الحس الوطنى لدى الطلاب، المساهمة فى تنمية الوعى الأثرى لدى الطلاب، مساعدة الطلاب على الحصول على المعرفة بطريقة استكشافية، تنمية اتجاهات الطلاب نحو الاعتزاز بأمجاد الوطن.

يذكر أن التدريب العملي يأتى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وبتوجيهات علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، وإشراف حسام مصطفى مدير إدارة الأزمات والحد من المخاطر.