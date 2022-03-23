مسيرة تجوب شوارع فيينا تدعو لوقف الحرب فى أوكرانيا

قامت مسيرة تضم مئات الأشخاص في وسط للعاصمة فيينا مساء اليوم بالدعوة إلى نشر السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا.



ونظمت المظاهرة الكنيسة الكاثوليكية النمساوية وتقدمها رجال دين ، وطالبت بمساندة الأطفال والنساء المشردين من ضحايا الحرب في أوكرانيا، ودعا المتظاهرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سرعة وقف الحرب والاستجابة إلى نداء السلام والذي يتوافق مع القيم الدينية والإنسانية الرفيعة.



يشار إلى أن العاصمة النمساوية فيينا تشهد مظاهرات أسبوعية للنازحين من حرب أوكرانيا ومعهم المتعاطفون مع قضية السلام من الجاليات الأخرى وبعض الأحزاب النمساوية.