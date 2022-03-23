الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسيرة تجوب شوارع فيينا تدعو لوقف الحرب فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

قامت مسيرة تضم مئات الأشخاص في وسط للعاصمة فيينا مساء اليوم بالدعوة إلى نشر السلام وإنهاء الحرب في أوكرانيا.


ونظمت المظاهرة الكنيسة الكاثوليكية النمساوية وتقدمها رجال دين ، وطالبت بمساندة الأطفال والنساء المشردين من ضحايا الحرب في أوكرانيا، ودعا المتظاهرون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سرعة وقف الحرب والاستجابة إلى نداء السلام والذي يتوافق مع القيم الدينية والإنسانية الرفيعة.


يشار إلى أن العاصمة النمساوية فيينا تشهد مظاهرات أسبوعية للنازحين من حرب أوكرانيا ومعهم المتعاطفون مع قضية السلام من الجاليات الأخرى وبعض الأحزاب النمساوية.

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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