الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: دول غربية اتخذت قرارات غير قانونية بتجميد الأصول الروسية

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن عددا من الدول الغربية اتخذ قرارات غير قانونية خلال الأسابيع الماضية بتجميد الأصول الروسية.


ونقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن الرئيس بوتين خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية أنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، اتخذ عدد من الدول الغربية قرارات غير مشروعة بشأن ما يسمى بتجميد الأصول الروسية.


وأضاف أن "هذا الغرب الجماعي في الواقع دمر الموثوقية في عملاته، لقد أعلنت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن عجز حقيقي في التزاماتهما تجاه روسيا".


يذكر أن بوتين أصدر تعليمات للبنك المركزي ومجلس الوزراء، "لتحديد إجراءات المعاملات مع أوروبا بالروبل الروسي في غضون أسبوع"، مشددًا على أنه "لا معنى لتوريد السلع الروسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتلقي المدفوعات باليورو والدولار".
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

23 مايو الحكم على محمد الأمين لاتهامه بالاتجار فى البشر

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

أوباما لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

انخفاض أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

ننفرد بنشر أوراق حبس علاء عبدالهادى «رئيس اتحاد الكتاب» في قضية تبديد

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الأربعاء 23-3-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رسائل خفية قبل رحلة بايدن الأوروبية

د هند جاد

بطلة حياتى

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى

إسرائيل تعتزم التصديق على إنشاء 10 مستوطنات في النقب