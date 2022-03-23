ضبط 624 لتر خل طعام غير مطابق للمواصفات بالقليوبية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالقليوبية، حملة مكبرة على أماكن بيع وتوزيع السلع والمنتجات الغذائية، حيث أسفرت الحملة عن التوصية بغلق منشأة غذائية، وذلك لوجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية والتي ترتقي لوجود خطر داهم.

كما تم ضبط ضبط 624 لتر خل طعام غير مطابق للمواصفات وغير محتفظ بخواصه الطبيعية وتم عرض محضر الضبط على النيابة العامة للنظر والتصرف، كما تم سحب عدد من العينات لفحصها معمليا للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من الأغذية المختلفة الأنواع للتأكد من وصول غذاء آمن للجمهور وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وتحرير محاضر جنحة صحية للقرارات الوزارية لعدد 52 كرتونة خل طعام الكرتونة تحتوي على 12 زجاجة سعة واحد لتر .

وأكد الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية على تكثيف ومراقبة الأسواق وأحكام الرقابة المستمرة والتفتيش والسيطرة على جوده السلع ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمى وعدم استغلال التجار للأزمات ورفع الأسعار وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين وذلك للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين

وأوضح وكيل صحة القليوبية أن الحملات مستمرة على الأسواق للتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة المواطنين وانه سيتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له بالغش أو التلاعب بكل ما يخص صحة المواطن .