لبنان: موافقة مبدئية على سلفة الكهرباء ومحطات التوليد تحتاج 78 مليون دولار

قال وزير الإعلام اللبناني زياد المكاري، إن وزير الطاقة حصل على موافقة مبدئية لموضوع سلفة الكهرباء ، مشيرا إلى أن تشغيل محطات توليد الكهرباء بحاجة إلى مبلغ 78 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن الموافقة المبدئية جاءت انتظار الاقتراحات وزير المالية حول آلية التمويل.

وأضاف ردا على أسئلة الصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم أن وزير العدل لا يزال يدرس آلية حل الأزمة بين المصارف والقضاء، مشيرا إلى أنه يعقد الإتصالات في وزارة العدل لإتخاذ القرار المناسب.

وحول ما تردد عن دعوة حاكم مصرف لبنان لحضور الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، قال المكاري أن الجلسة اليوم شهدت مداولات عديدة في موضوع العلاقة مع المصارف، وحينها إقترح رئيس الحكومة أنه من المفيد أن يحضر حاكم المصرف من أجل التعاون من دون تحديد أي تاريخ لحضوره أو آلية.

وحول موضوع الخطر الداهم من جراء وجود مواد خطيرة في معمل الكهرباء في الزوق، أجاب المكاري بأنه تم تكليف الجيش بحراسة المكان ودراسة هذا الموضوع وإزالة كل خطر محتمل.

وعن مسألة شراء البنزين بالدولار والنقص في المحطات، قال إن وزير المالية سيقدم تصورا حوله، وهناك حلحلة في هذا السياق، من خلال آلية تمويل سيعرضها وزير المالية.