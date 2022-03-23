موعد عرض مسلسل البحث عن علا الجزء الثانى للفنانة هند صبرى

أحدثت الفنانة هند صبري حالة نجاح كبيرة خلال الفترة الماضية من خلال مسلسلها الشهير "البحث عن علا"، والذي كان بشكل جديد مستكملًا قصة موسمه الأول، بالنسق نفسه المعتمد على كوميديا الموقف.

موعد عرض مسلسل البحث عن علا الجزء الثاني للفنانة هند صبري

وأعلنت هند مؤخرًا عن عمل موسم ثالث للمسلسل الذي تعاقدت خلاله مع شركة نتفليكس العالمية، حيث من المفترض أن تدخل تصوير الموسم الجديد خلال هذه الفترة ليتم عرضه بعدها مباشرة، على أن يكون بعد شهر رمضان المقبل.

المسلسل تناول في موسمه الثاني قصة زواج هند صبري من هاني عادل، ووجود العديد من المشاكل الزوجية بينهما، لتلجأ إلى الطلاق منه، وتحاول أن تعيش بشكل مختلف عما كانت تفعله، حيث تعرفت على أكثر من شخص بأفكار مختلفة لتجد نفسها في الآخر مع جارها الذي توفيت زوجته ويعيش مع ابنته فقط التي تعتبر صاحبة مقربة لابنة هند صبري.

مسلسل البحث عن علا يتكون من 6 حلقات، وتعود فيه الفنانة هند صبري وبعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية علا عبدالصبور التى سبق أن قدمتها فى مسلسل "عايزة أتجوز"، لكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عامًا ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

ولاقى الموسم الأول من المسلسل الذي عرض في 3 فبراير الماضي، تفاعلًا بين الجمهور الذي تابع قصة علا عبدالصبور ورحلتها المليئة بالمغامرات الشيقة لإعادة اكتشاف ذاتها والتأقلم مع تحديات واقعها الجديد في قالب كوميدي درامي.

ويعد مسلسل «البحث عن علا» أول تجربة للفنانة هند صبري كمنتج منفذ، وشاركها في العمل نخبة من ألمع النجوم. كما يأتي الموسم الثاني تأكيدًا على التزام نتفليكس بتقديم قصص عربية إلى العالم بشكل جديد.