«شك فى سلوكها».. إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته فى المرج للمفتى

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، إحالة أوراق عامل متهم بقتل زوجته إلى فضيلة مفتي الجمهورية، وحددت جلسة 23 مايو المقبل للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية كل من سامح السنوسي، وعاشور، وأمانة سر مصطفى شوقي محمد.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 27767 لسنة 2021 جنايات المرج، عن أن المتهم قام بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن شك فى سلوكها، فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى التطاول بالأيدي، أخرج على إثرها سلاحًا أبيض ووجه لها عدة طعنات نافذة، سقطت على الأرض غارقة في دمائها وفارقت الحياة في الحال.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج بلاغًا من الأهالى يفيد بمصرع ربة منزل على يد زوجها، بسبب خلافات أسرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتم التوصل إلى أن الزوج هو مرتكب الواقعة، بسبب شكه فى سلوك زوجته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.