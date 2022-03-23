الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إعدام عاطل وآخر لاتهامهما بقتل حارس محافظ البنك المركزى السابق

محكمة
محكمة

عاقبت الدائرة 19 بمحكمة جنايات الجيزة، عاطلًا ومندوب شرطة، بالإعدام شنقًا، وهما ياسر عبدالمنعم عبدالدائم، 33 سنة، سائق، وأحمد مصطفى محمد، مندوب شرطة، 32 سنة، وذلك فى إعادة محاكمتهما لاتهامهما وآخرين سبق الحكم عليهم بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، وسرقة سيارة المحافظ فى غضون شهر فبراير 2013. 

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسن السيد حسين، وعضوية المستشارين حاتم عزت يوسف، وخالد أحمد عمار، وأمانة سر وائل السيد أحمد.

وكانت قد قضت محكمة النقض، في وقت سابق، بتأييد حكم الإعدام بحق 7 متهمين فى قضية مقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز وسرقة سيارته.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بمنطقة السيدة زينب، قضت في 2017، بإعدام 9 متهمين بينهم 7 حضوريًا بالإعدام شنقًا بعد إدانتهم في الواقعة التي تعود لشهر فبراير 2013. 

والمحكوم عليهم بالإعدام، وفقًا لحكم الجنايات الملغي، هم: رجب فؤاد عوض، ورفعت طلعت علي زيدان، وحسين عوض حسين، وياسر عبدالمنعم عبدالدايم (هارب)، وأحمد سعيد أبوالنجا، وحسين سعيد محمد، ورجب فهمي رجب، وأحمد مصطفي محمد (هارب)، وهاني فؤاد عوض.

وذكرت التحقيقات في القضية رقم 7091 لسنة 2013، أن المتهمين من الأول للثامن، قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار، المجني عليه رأفت السيد نبيل، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم لإزهاق روح من يعترض سبيل جريمتهم.

وأضافت أن المتهمين أعدوا لجريمتهم بنادق آلية ومسدسات وبنادق خرطوش، وعند رؤيتهم لسيارة الضحية، استوقفوه، فهبّ لمقاومتهم، فأطلق المتهمان الأول والثاني، وابلًا من الأعيرة النارية، أودت بحياته.

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وائل لطفي

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