الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«حديث الصيام» كتاب جديد للدكتور محمد مختار جمعة

محمد مختار جمعة
محمد مختار جمعة

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب في إطار مشروعاتها الثقافية ضمن سلسلة إصداراتها المتميزة سلسلة رؤية للفكر المستنير، الكتاب الحادي والأربعين من السلسلة، وهو كتاب “حديث الصيام” للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والثقافة.

ويتناول الكتاب عددًا من الموضوعات والخواطر الدعوية ذات الصلة بشهر رمضان المبارك في سهولة ويسر، لتكون زادًا أو مفاتيح أساسية لمن يتصدى للدروس الدعوية في الشهر الكريم، أو من يحب أن يتزود بالزاد العلمي والروحي خلال هذا الشهر الفضيل أو في غيره من سائر الأيام.

ويرتكز على عدد من القيم الإيمانية والأخلاقية والإنسانية، كالإخلاص وحسن المراقبة لله عز وجل، إلى الجود والكرم ، والأمل والرجاء، والبر والصلة، وأدب الولائم، وغيرها من القيم الإيمانية والأخلاقية .

كما يعالج بعض الأدواء السلبية كالإسراف ، والكذب ، وضيق الخلق ، والاستعلاء على الناس بالطاعة والعبادة، مما لا يتسق وطبيعة الصيام أو الصائمين وأصحاب الخلق القويم.

الهيئة المصرية العامة الهيئة المصرية العامة للكتاب حديث الصيام وزارتي الأوقاف والثقافة القيم الإيمانية الأدواء السلبية كالإسراف

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على هامش الأزمة

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