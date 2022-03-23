الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس طالب هشم رأس زميله داخل الفصل الدراسى بالشرقية

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بديرب نجم، حبس طالب بالصف الأول الثانوي متهم بالتعدي على زميله بالضرب، ما أدى إلى إصابته بنزيف في المخ بسبب مشادة كلامية تطورات إلى مشاجرة بينهما.

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم، يفيد بتلقي المركز بلاغا بإصابة محمود عبدالرحمن السيد سلام 16 عاما مقيم بقرية برمكيم التابعة لمركز ديرب نجم  طالب بالصف الأول بمدرسة السادات الثانوية خدمات، التابعة للإدارة التعليمية بديرب نجم، بنزيف في المخ إثر قيام زميله «محمد س. ا.»، 16 عاما طالب بذات المدرسة، بالتعدي عليه بالضرب مستخدما المقعد المدرسي التختة.

تم نقل الطالب المصاب إلى أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم، وأشار التقرير الطبي إلى أن الطالب دخل مستشفى الطوارئ  يعاني من توقف بعضلة القلب، بعد ادعاء اعتداء عليه من آخرين، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي، والفحوصات اللازمة.

وتبين وجود نزيف بالمخ، وتم تفريغ النزيف واستئصال عظام بالجمجمة، لتخفيف الضغط والتورم بأنسجة المخ، ووضع المصاب على جهاز تنفس صناعي بوحدة الرعاية المركزة، وما زال محجوزا بالعناية.

وألقت قوات الشرطة، القبض على الطالب المتهم بالتعدي عليه بالضرب، وتم التحفظ عليه، تمهيدا لإحالته إلى النيابة، لإجراء التحقيقات في الواقعة.

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وائل لطفي

على هامش الأزمة

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