مصرع وإصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة فى انقلاب سيارة بالدقهلية

لقى شخص مصرعه وأصيبت زوجته وأبناؤه فى حادث انقلاب سيارة ملاكي كانوا يستقلونها فى مصرف على طريق منية النصر أبوذكرى الخلفي مقابل قرية ميت حديد التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد ورود د بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر بانقلاب سيارة ملاكي بمصرف على طريق منية النصر أبوذكري الخلفي مقابل قرية ميت حديد .

وبانتقال ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن السيارة كان يستقلها شخص وزوجته وابنيه، تم انتشال جثة قائد السيارة محمد. أ. ح. ع 43 عاما والمقيم بالجمالية.

فيما تم إنقاذ كلا من زوجته سالى. م. ع 41 عاما ونجليه أحمد 14عاما و نورا 11 عاما، حيث أصيبوا بكدمات وكسور والحالة العامة مطمئنة لهم والجميع مقيمون بالجمالية.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى منية النصر.. وتم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق .