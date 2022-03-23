ليبيا والسودان يبحثان تفعيل مذكرة التعاون فى مجال التخطيط الاستراتيجى

بحث رئيس مجلس التخطيط الليبي مفتاح الحرير، مع الوزير السوداني المفوض والقائم بالأعمال بسفارة السودان لدى ليبيا عثمان البشير تفعيل مذكرة التعاون المشترك بين البلدين في مجال التخطيط الاستراتيجي، وتبادل الخبرات.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن اللقاء تناول حاجة البلدين لوضع استراتيجيات وسياسات عامة تتعلق بالأمن الغذائي وعلى وجه الخصوص إنتاج الحبوب والأعلاف، استدراكا لمواجهة المتغيرات على الساحة الدولية، وآثارها السلبية حول الغذاء العالمي.



وأكد الجانبان، خلال اللقاء، ضرورة فتح المجال لإقامة الندوات وورش العمل المشتركة بالبلدين الشقيقين، حيث تم الاتفاق على وضع خطة عمل مشتركة ودعوة الأطراف ذات العلاقة؛ لتحديد الاستثمارات الممكنة وأوجه تبادل السلع والخدمات وتدفقها بشكل يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.