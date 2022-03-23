واشنطن تعرب عن قلقها بشأن تمديد الحظر على بعض فتيات المدارس بأفغانستان

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ إزاء ما تردد عن قيام حكومة طالبان فى أفغانستان اليوم بتمديد حظرها على دخول الفتيات للمدارس فى مرحلة ما فوق الصف السادس.



وقال رئيس البعثة الأمريكية لدى أفغانستان "ايان ماكاري"، فى معرض تدوينة نشرها على موقع التدوين المصغر «تويتر» تعليقا على ذلك الإجراء: "إننى أشعر بانزعاج شديد لما سمعته من تقارير متعددة تفيد بأن طالبان لم تسمح بعودة الفتيات إلى المدارس فى مرحلة ما فوق الصف السادس الدراسي".



وأضاف، أن هذا الإجراء يثير الشعور بالإحباط لأنه مخيب للآمال ويتناقض مع كثير من بيانات طالبان وتأكيداتها، مشيرا إلى أن كافة الشباب الأفغان يستحقون التعليم.



ومن جانبها، أشارت المبعوثة الأمريكية رينا أميري، المختصة بشئون المرأة والفتيات الأفغانيات - في تدوينة لها على موقع «تويتر» إلى أن هذه التقارير لا تضعف فقط من الثقة فى التزامات طالبان، بل تؤدى أيضا إلى تبديد آمال العائلات الأفغانية في مستقبل أفضل لفتياتهن.