محافظ مطروح: تنفيذ 100 مشروع فى 11 قرية بتكلفة 218 مليون جنيه ضمن مبادرة «حياة كريمة»

إنجاز كبير حققته محافظة مطروح بإنهاء أعمال المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فى ١١ قرية بنسبة ١٠٠٪، فى وقت قياسى، رغم الكثير من التحديات.

وطبقت المحافظة المنهجية التى تبنتها «حياة كريمة»، عبر الحصر الدقيق للقرى الأكثر احتياجًا فى المحافظة، ثم تحديد المشكلات التى تواجه الأهالى وتحديد الأولويات منها، ورصد الخدمات التى يحتاجونها بشكل عاجل، للبدء فى تنفيذها.

واستمرارًا لتلك الجهود، أدرجت الوحدة المركزية لـ«حياة كريمة» ٢٣ من قرى مطروح فى المرحلة الثانية للمبادرة، ليصبح إجمالى القرى المدرجة فى المبادرة للمرحلتين ٣٤ قرية من إجمالى ٥٦ قرية بمطروح.

فى السطور التالية، يتحدث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، فى حواره مع «الدستور»، عن أبرز الأعمال التى تم تنفيذها والمشروعات التى جرى إنهاؤها، خلال الفترة الماضية، والجهود التى تبذلها المحافظة للنهوض بحياة أهالى مطروح.

إلى نص الحوار:

■ بداية.. كم تبلغ تكلفة مشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة»؟

- تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، التى استغرق تنفيذها عامين، حيث تم تنفيذ ١٠٣ مشروعات فى ١١ قرية بنسبة ١٠٠٪ بتكلفة ٢١٨ مليون جنيه.

■ ما القرى التى تم إدراجها فى المرحلة الأولى؟

- ضمت المبادرة فى العام الأول من التنفيذ ٥ قرى هى «زاوية العوامة وسيدى شبيب فى مدينة الضبعة، أبومزهود فى مدينة برانى، وبهى الدين فى مدينة سيوة، وسيدنا هود فى مدينة الحمام»، كما ضمت فى العام الثانى ٦ قرى هى «السلام بمدينة الحمام، وشماس فى برانى، والمراقى فى سيوة، وفوكة فى الضبعة، وكشوك عميرة، وحلازين».

■ حدثنا عن المشروعات التى تمت داخل قرى المرحلة الأولى؟

- تم الانتهاء من رفع كفاءة وإنشاء ١٣٤ منزلًا بالقرى الخمس المدرجة فى السنة الأولى، إضافة إلى إنشاء قرية بدوية تضم ١٢ منزلًا بدويًا بقرية بهى الدين بسيوة، وإنشاء وحدة صحية بقرية سيدنا هود، ورفع كفاءة وحدتين بقرية زاوية العوامة وسيدى شبيب وإنشاء وحدة صحية جديدة بقرية فوكة.

وجرى رصف ١٦٫٥ كم طرقًا وتطوير عدد من الطرق الداخلية بتكلفة ٢٫١٧ مليون جنيه، وتطوير ٥ مراكز شباب فى زاوية العوامة وسيدى شبيب وحسنبك وبهى الدين وسيدنا هود، إضافة إلى إنشاء ملعب خماسى جديد بزاوية العوامة، ورفع كفاءة ملعب سيدى شبيب، وإنشاء ملعب خماسى بقرية سيدنا هود من التمويل الذاتى للمحافظة.

وتمت صيانة ٣ وحدات محلية وإنشاء دور ثان للوحدة المحلية بزاوية العوامة، وتجهيز أول مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين يعمل على مستوى القرية بدعم من وزارة التخطيط، إضافة إلى إنشاء مدرسة أولاد هيوب للتعليم الأساسى بقرية زاوية العوامة، و٣ فصول إعدادى بمدرسة زاوية العوامة، وإنشاء مدرسة ثانوى لخدمة طلاب قرية المراقى التى تبعد أكثر من ١٥ كم عن سيوة.

وفى العام الثانى تم رفع كفاءة وتجديد ٣ مدارس أخرى، إلى جانب رفع كفاءة ٩ مدارس ذات الفصل الواحد، وإنشاء ٣ مدارس جديدة تعليم أساسى.

■ ماذا عن شبكات المياه والصرف الصحى؟

- تم إنشاء ٤٨ خزانًا لتجميع مياه الأمطار منها ٢٤ خزانًا سعة ١٠٠م٣ و٢٤ خزانًا سعة ١٥٠م٣ وإنشاء ٤ محطات تحلية جديدة قدرة ١٠٠ م٣ بـ٤ قرى، ومد شبكة مياه بطول ٤ كيلو بقرية السلام وتطوير شبكة الرى بقرية المراقى وإنشاء محطة لتنقية مياه الشرب لإزالة أكسيد الحديد والمنجنيز سعة ٥ آلاف م٣.

كما تم إنشاء ١٠٠ بئر لتجميع مياه الأمطار وتطهير ٢٠ ألف م٣ من الآبار الرومانية، و١٠٠٠ م٣ من آبار النشو، وإنشاء ٤ محطات صرف صحى لاهوائى بقرى زاوية العوامة وسيدى شبيب وسيدنا هود وأبومزهود.

كما تم تركيب ٨ محولات كهرباء ورفع قدرة بعض المحولات وتدعيم أعمدة إنارة بنحو ٤٠٠ عمود كهرباء، إضافة إلى إدخال الشبكة الموحدة فى قرية أبومزهود ببرانى.

■ حدثنا عن القرى المدرجة فى المرحلة الثانية من المبادرة؟

- وافقت الوحدة المركزية لـ«حياة كريمة» التابعة لوزارة التنمية المحلية على إدراج ٢٣ قرية فى المرحلة الثانية للمبادرة؛ ليصبح إجمالى القرى المدرجة فى المبادرة للمرحلتين ٣٤ قرية من إجمالى ٥٦ قرية.

وتم إجراء حوار مجتمعى مع أهالى القرى المدرجة فى المرحلة الثانية من المبادرة وحصر احتياجاتهم، واستقبلت المحافظة لجنة من وزارة التنمية المحلية، وتم حصر احتياجات الـ٢٣ قرية من مدارس وطرق وآبار وصرف صحى ووحدات صحية ومنازل لتوفير «حياة كريمة» للمواطنين فى قرى مطروح.

■ ما القرى التى وافقت «التنمية المحلية» على إدراجها ضمن المرحلة الثانية؟

- ضمت المرحلة الثانية ٨ قرى فى مدينة الحمام وهى «الرويسات، و٢٣ و٢٥ و٢٨، والشمامة والعميد وساحل العميد وأولاد مسعود» و٤ قرى فى مدينة الضبعة، هى «الحرابى وسوانى سمالوس وجلالة والجفيرة» إلى جانب قرية المثانى، وقريتين فى مدينة برانى هما أبومرزوق وأبوسطيل، وقريتين فى مدينة سيوة هما جارة أم الصغير وأغورمى، و٥ قرى فى مدينة مرسى مطروح هى النصر والقصر والزيات وأولاد مرعى وأبولهو جنوبى، إضافة إلى قرية أبوزريبة فى السلوم.