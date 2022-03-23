الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شاب فى حادث سير بطريق الإسكندرية الزراعى

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكى بطريق مصر الإسكندرية الزراعي.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ، مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكى طريق مصر إسكندرية الزراعي أسفل كوبري الحصة باتجاه بنها. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين وفاة “محمود أ”، 22 سنة وتم نقل الجثة للمشرحة، ويتم إجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

الأكثر قراءة

أوباما لاعب الزمالك يتعرض لحادث سير

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

انخفاض أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الأربعاء 23-3-2022

أشرف زكي ينفي لـ«الدستور» وفاة الفنان أحمد حلاوة

شاهد.. لحظة العثور على مقابر جديدة بمنطقة سقارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

الشماتة فى الموت ليست من شيم الكرام

محمد العسيري

نظرية «رطل اللحمة» فى مواجهة الأغلبية «القادرة»

د. بهي الدين مرسي

اسأل مجرب

خالد عكاشة

هوامش فارقة فى الحرب الروسية

ماجد حبته

مسروقات مصرية.. فى قضية ألمانية فرنسية

القس ثروت ثابت

دعوة للتأمل والتعلم "١ - ٢"

محمد رفعت

قرار تحديد سعر الخبز

مدحت بشاى

مرارة الفقد ورداء الوجع

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

على خلفية عملية بئر السبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى

إسرائيل تعتزم التصديق على إنشاء 10 مستوطنات في النقب