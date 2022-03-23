مصرع شاب فى حادث سير بطريق الإسكندرية الزراعى

لقى شاب مصرعه فى حادث تصادم دراجة بخارية مع سيارة ملاكى بطريق مصر الإسكندرية الزراعي.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد أمجد محفوظ، مدير إدارة المرور بالقليوبية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ملاكى طريق مصر إسكندرية الزراعي أسفل كوبري الحصة باتجاه بنها.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وتبين وفاة “محمود أ”، 22 سنة وتم نقل الجثة للمشرحة، ويتم إجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة.