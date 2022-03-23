إحالة أوراق عاطل للمفتى لقتل صديقه بعد اكتشاف اتجاره فى المخدرات بالدقهلية

أمرت محكمة جنايات المنصورة الدائرة 12 بمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق عاطل إلى فضيلة مفتي ‏الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وحددت المحكمة جلسة 22 مايو المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد ‏اتهامه بقتل صديقه الذي اكتشف اتجاره في المواد المخدرة فاستدرجه إلى شقته في قرية البوها مركز ميت ‏غمر، وطعنه 8 طعنات متفرقة في الرقبة والصدر والبطن، وتركه غارقا في دمائه، وفر هاربا وتمكنت ‏مباحث ميت غمر من ضبطه والسلاح المستخدم.‏

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار، ‏حسام محمود حشيش، والمستشار عمرو الحسيني، والمستشار أنس أسامة العبد، وذلك في القضية رقم ‏‏20715 لسنة 2021 جنايات مركز ميت غمر، المقيدة برقم 3833 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

وترجع أحداث القضية بعد قيام المتهم باستدرج صديقه إلى محل إقامته، وطعنه ‏عدة طعنات قاتلة، وذلك بعد ان اكتشف أمره بالاتجار في المواد المخدرة، نافيا تعاطي المجني عليه المواد ‏المخدرة، وهو ما أثبته تقرير الطبيب الشرعي.‏

وأحال المحامي العام الأول النيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم «عبد الرحمن أ. ع.»، 23 سنة ‏عاطل، ‏من قرية البوها ميت غمر، بتهمة قتل المجني عليه «محمد .ح» عمدا مع ‏سبق الإصرار بأن ‏بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه لما اختمر في نفسه وانطوت عليه إرادته وذله ‏إليه شيطانه، وأعد ‏لذلك الغرض سلفا سلاح أبيض «مطواة» بأن استدرجه لمسكنه بشرك الحيلة مستغلا ‏رابطة الصداقة ‏بينهما والذي استجاب له الأخير غير مدركا خبثه ومكره ومخططه الإجرامي الآثم، وما أن ‏ظفر به حتى ‏انهال عليه ضربا بأن استل السلاح المعد سلفا وطعنه بواسطته عدة طعنات بمواطن متفرقة ‏بجسده تسببت ‏إحداها في نحر عنفه فخارت قواه وسقط أرضا مدرجا بدمائه فأحدث إصاباته الموصوفة ‏بتقرير مصلحة ‏الطب الشرعي، والتي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحه عن عزيمة مسبقة ونية مبيتة ‏وإصرار يقيني ‏وإرادة مدركة على النحو المبين بالتحقيقات‎.‎