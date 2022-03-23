الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انتصار السيسى: المرأة المصرية قهرت الظروف لخدمة أبنائها ووطنها

انتصار السيسي
انتصار السيسي

أشادت انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية بالنماذج الملهمة التي تم تكريمها اليوم في الاحتفال بالمرأة المصرية.

وقالت انتصار السيسي، في تدوينة لها على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: “بكل فخر واعتزاز وتقدير؛ شرفت بحضور حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2022، وقد توقفت طويلًا أمام النماذج الملهمة التي شرفتنا جميعًا في الحفل، إن سيرتهن وتجاربهن أثبتت أن المرأة المصرية مفتاح الحياة حقًا، فقد تحدين الصعاب، وواجهن المستحيل، وقهرن كل الظروف، خدمة لأبنائهن ووطنهن”.

وأضافت: “ولقد جاء هذا الحفل في وقت نواجه فيه أزمة عالمية كبيرة ألقت بظلالها علينا جميعًا، لكن المرأة المصرية، وكما عودتنا، قادرة على العبور بأسرتها إلى بر الأمان.. تحياتي واحترامي لكل سيدة مصرية هي السند لبيتها وبلدها”.

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وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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