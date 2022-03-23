الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة مسؤولين بالزراعة ورجلي أعمال بتهمة الاستيلاء على 5 ملايين جنيه

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة مسؤولين بمديرية الإصلاح الزراعي في الجيزة، وذلك على خلفية اتهامهما بتسهيل استيلاء رجلي أعمال على مبلغ 5 ملايين جنيه من أموال الدولة، من خلال مخطط وضعوه فيما بينهم للاستيلاء على أموال الدولة، لجلسة 6 إبريل.

المتهمون في القضية هم، "ميرفت إ. ع. – 55 سنة – مدير منطقة إمبابة بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، وأشرف ع. أ. – 62 سنة – مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، وسعيد م. م. – 44 سنة – رجل أعمال مدير وشريك بشركة المتحدة لمقولات الإنشاء والهدم والإصلاح والأساسات، ومحمد ع. ي. – 39 سنة – رجل أعمال".

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني تهمة أنهما بصفتهما موظفين عموميين (الأول مدير الملكية والحيازة بمديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة، والثاني مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالجيزة)، سهلا لغيرهما الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة.

وذلك بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على نحو 5مليون جنيه قيمة تعويض عن نزع ملكية قطعة أرض، وكان ذلك حيلة بأن أصدرا خطابين موجهين إلى مديرية المساحة بالجيزة أثبتا بهما – على خلاف الحقيقة – حيازة المتهم الرابع لتلك الأرض وأحقيته في صرف التعويض المستحق عن نزع ملكيتها.

وارتبطت هذه الجريمة ارتباطا لا يقبل التجزئة بجريمتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان ارتكبا تزوير المحررين المذكورين وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبتا زورا حيازة المتهم الرابع لقطعة الأرض المستولى عليها.

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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