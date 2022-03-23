الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمود حميدة ضيف «أسرار النجوم» على «نجوم إف إم».. غدًا

.محمود حميدة
.محمود حميدة

يحل الفنان محمود حميدة، غداً الخميس، ضيفاً على المذيعة انجى على، فى برنامج "أسرار النجوم"، عبر إذاعة "نجوم اف ام" وقناة "نجوم Tv"، فى الساعة الثامنة مساءً، ليتحدث عن النجاح الكبير الذي حققه في مسلسل "نقل عام"، الذى تم عرضه منذ أيام قليلة سابقة.

مسلسل "نقل عام" ليد خيري، وإخراج عادل أديب، وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز، بطولة سوسن بدر، سميحة أيوب، وريم البارودي، وأحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عناني، نهلة سلامة، هايدى رفعت، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، محمد الصاوي وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.

يذكر أن برنامج "أسرار النجوم" يذاع الخميس من كل أسبوع، الساعة 8 مساءً، عبر "نجوم إف إم"، وتقدمه إنجى علي، ويتم استضافة نخبة كبيرة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

في الساعة محمود عبد العزيز سميحة ايوب عبد العزيز سوسن بدر ريم أجر محمد محمود

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الطبقة الوسطى

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