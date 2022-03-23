انتشال أشلاء بشرية فى موقع تحطم الطائرة الصينية

أعلن مسؤول صيني، اليوم الأربعاء، انتشال أشلاء بشرية، وأجزاء من حطام طائرة الركاب التابعة لشركة طيران (شرق الصين) التي تحطمت فوق جبل في منطقة قوانغشي جنوبي البلاد أول أمس الإثنين.



ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن تشنغ شي رئيس إدارة الإطفاء في منطقة قوانغشي ذاتية الحكم لقومية تشوانغ قوله، في مؤتمر صحفي، إنه تم تسليم الحطام والأشلاء التي عثر عليها في موقع تحطم الطائرة، إلى فريق التحقيقات، مضيفا أن منقذين من الإدارة غطوا منطقة بحث تبلغ مساحتها 46 ألف متر مربع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي).



وعلى صعيد متصل، قال تشو تاو رئيس مكتب سلامة الطيران التابع لإدارة الطيران المدني الصينية، في مؤتمر صحفي، إن الجسم الخارجي للصندوق الأسود الذي تم العثور عليه اليوم في موقع الطائرة المحطمة تعرض لضرر كبير، ويعتقد مبدئيا أنه مسجل صوت قمرة القيادة.