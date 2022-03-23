رئيس الصليب الأحمر يصل موسكو لمناقشة الوضع الإنسانى فى أوكرانيا

وصل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، إلى موسكو لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية المتواصلة في أراضي هذا البلد.

وذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، أن ماورير يعتزم إجراء مناقشات مع السلطات الروسية بشأن المسائل الإنسانية العاجلة التي ينبغي حلها بغية تخفيف معاناة الناس المتأثرين بالنزاع في أوكرانيا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

وقال ماورير "إن النزاع الحالي الذي انطلق منذ بضعة أسابيع ألحق الكثير من المآسي والدمار، مثل النزاع المستمر منذ ثماني سنوات في منطقة دونباس".

وتابع ماورير: "هناك إجراءات محددة يجب على الأطراف اتخاذها وفقًا لمعايير القانون الإنساني الدولي من أجل تخفيف معاناة الناس زرت كييف الأسبوع الماضي وفي الأسبوع الجاري وصلت إلى موسكو لمواصلة مناقشة هذه الإجراءات مع السلطات".

وأشار رئيس اللجنة إلى أن أجندة محادثات ماورير في موسكو تضم أيضًا الوضع الإنساني في سوريا وعواقب الجولة الأخيرة من النزاع في منطقة قره باغ جنوب القوقاز.

ومن المقرر أن يلتقي ماورير في موسكو بممثلين عن وزارتي الدفاع والخارجية ورئيس اللجنة الروسية للصليب الأحمر التي تبذل جهودًا ملموسة بغية مساعدة اللاجئين من منطقة دونباس في البلاد.

وأوضح أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسعى إلى أداء دور الوسيط النزيه والحيادي بين جميع الأطراف والإسهام في الحوار بينها وحل المشاكل الإنسانية القائمة.

وفى وقت سابق من اليوم، قال السكرتير العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس شتولتنبرج، إنه على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ينهي الحرب على أوكرانيا والسماح بوصول المساعدات وفتح الممرات الآمنة للمدنيين والانخراط في دبلوماسية حقيقية.

وأضاف شتولتنبرج - في مؤتمر صحفي نقلته قناة "سي إن إن"، الأمريكية - أنه سيتم اتخاذ المزيد من القرارات غدًا في قمة الحلف، معربًا عن اعتقاده بأن القادة سيتفقون على تقوية إمكانات الحلف في كافة الاتجاهات بزيادة قدرة القوات في الجانب الشرقي برًا وبحرًا وجوًا.