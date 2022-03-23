أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

كشف الفنان سيد رجب، تفاصيل خلافاته مع طليقته كريستينا نلسون ديفيس، عقب البيان الذي نشرته على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.

وقال سيد رجب في بيان أصدرته أميرة بهي الدين، للمحاماة والاستشارات القانونية الوكيل القانوني للفنان سيد رجب، إن الإدعاءات غير صحيحة.

وأضاف البيان: "ما نشر اليوم ٢٣ مارس ٢٠٢٢ على الصفحة الشخصية للسيدة/ كريستينا نلسون ديفيس مطلقة الفنان سيد رجب من إدعاءات غير صحيحة تمس الحياة الشخصية، وهى إدعاءات لا علاقة لها بالحقيقة أو الواقع”، مشيرة إلى أن طليقته اختارت اسم “كواليس أبوالعروسة” بما تضمنه من إساءة للمسلسل واستغلالا لنجاحه ونجاح الفنان، بعدما حظى بغالبية مشاهدة المصريين له وحبهم وتقديرهم لدوره.

وأكد أن كل ما إدعته مطلقة الفنان سيد رجب بعيدا عن الحقيقة، حيث توجد بينه وبينها خصومة ونزاعات قضائية أمام المحاكم المصرية بما يمنعه من التعليق أو التعقيب أو تفنيد أو تصحيح ما أوردته في منشورها.

وتابع: “انطلاقا من احترام الفنان سيد رجب للعلاقة والعشرة الطويلة فإنه ينأى بنفسه عن الخوض في أمورهما الشخصية ويؤكد أن الخلافات بينه وبين مطلقته رغم محاولاته الدؤوبة لحلها وديا وسابقة عرضه للعديد من الحلول المرضية عليها؛ تجنبا لخوض غمارها من خلا ساحات القضاء إلا أنها رفضتها جميعا بما لذلك من دلالات لا مجال لتفسيرها هنا”.

وواصل: “في جميع الأحوال يؤكد الفنان سيد رجب عن امتناعه عن الخوض في أي تفاصيل شخصية بحسب أن الأمور ما زالت متداولة أمام المحاكم ولا يفوت الفنان سيد رجب الإشارة إلى أن توقيت النشر يحمل تعمد الاساءة له استغلالا لنجاح مسلسل أبوالعروسة والالتفاف الجماهيري حوله وهو ما يجعله يحتفظ بكافة حقوقه القانونية قبل مطلقته بخصوص ما تقدم”.

وشدد الفنان سيد رجب على احترامه لجمهوره العريض وقيمه الأسرية واحترامه للقضاء المصري وإلتزامه بالخضوع لما ستنتهي إليه الأحكام القضائية في هذا الخصوص.