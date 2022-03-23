المؤبد لعامل وفنى تبريد لإتجارهما فى المواد المخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم الضوى، ويحيي صادق، وشادى المهدي عبدالرحمن، وأمانة سر نبيل شكري، فني تبريد وعامل بالسجن المؤبد، وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانتهما في القضية رقم 51537 لسنة 2021 جنايات مركز الزقازيق، بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

تعود وقائع القضية لشهر ديسمبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات، بقيام "هشام.إ .م" 22 عاما ويعمل فني تبريد، و"عبدالغني . ح . ع" 22 عاما عامل، والمقيمان بإحدي قري مركز الزقازيق، بالإتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته علي سلاح ناري فرد خرطوش وذخيرة، وبفض الكيس البلاستيكي والجوال بحوزة المتهم الثاني، عثر على المخدر، وبحوزة كل منهما هاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والدراجة البخارية لنقل وترويج تلك المواد.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.