الأربعاء 23 مارس 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

في مباراة مثيرة.. علي فرج يتوج ببطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش المقامة بنادي مدينتي

جريدة الدستور

 

فاز لاعب وادي دجلة علي فرج ببطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش، بعد تغلبه في المباراة النهائية على زميله بالنادي كريم عبد الجواد بمجموع أشوط (3 مقابل 2) ليحقق "فرج" البطولة الثالثة له في عام 2022 بعدما توج ببطولة أوبتاسيا للإسكواش مطلع الشهر الجاري، وبطولة هيوستن المفتوحة في الولايات المتحدة مطلع العام.

وشهدت المباراة النهائية لبطولة الجمهورية المفتوحة للإسكواش، المقامة على نادي مدينتي- إحدى مشروعات مجموعة طلعت مصطفى القابضة- حماسًا كبيرًا من اللاعبين لتقديم أداء جيد لتستمر المباراة 75 دقيقة كاملة، نجح علي فرج في حسمها بمجموع 3 أشواط مقابل 2 لكريم عبد الجواد، وسط حضور أكبر عدد من الجماهير تشهدها بطولات الإسكواش.

ونجح نادي مدينتي في تنظيم البطولة على أعلى مستوى، سواء في تيسير دخول الجماهير وإرشادهم لمجمع الإسكواش وكذلك في تنظيم تواجدهم في المدرجات لتشجيع اللاعبين، كما وفروا للاعبين المشاركين بالبطولة ملاعب تدريب على أعلى مستوى لإجراء الإحماء قبل المباريات.

وانطلقت بطولة الجمهورية للإسكواش (رجال وسيدات)، بنادي مدينتي الرياضي-التابع لمجموعة طلعت مصطفى القابضة- يوم 20 مارس الجاري، بمشاركة 128 لاعب و32 لاعبة، بمجموع جوائز مالية تصل إلى 62.5 ألف جنيه.

ويضم نادي مدينتي الرياضي، أحدث وأكبر مجمع ملاعب إسكواش في مصر مكون من 11 ملعب (10 ملاعب فرعية وملعب رئيسي زجاجي يسع 500 متفرج، ويتميز المجمع بتكامل الخدمات التي يحتاجها لاعبي الإسكواش سواء أحدث وأكبر عدد من ملاعب الإسكواش في مصر، وغرف لتغيير الملابس للاعبين والحكام، وقاعة محاضرات ضخمة لاستقبال المؤتمرات الصحفية، وكذلك "جيم" لتجهيز اللاعبين قبل المباريات بالإضافة إلى مجمع مطاعم ومحلات رياضية لخدمة رواد المجمع والجماهير.

وسبق أن استضاف مجمع ملاعب إسكواش مدينتي بطولات محلية ودولية عدة أبرزها بطولة الجمهورية مرتين، وبطولة الدوري العام، وبطولة مدينتي الدولية بالتعاون مع الاتحاد العربي للإسكواش، وأول بطولة محلية للرواد، وحصل المجمع على اشادة دولية من الاتحاد الدولي للإسكواش، لتصميمه وفقًا للمواصفات القياسية لإنجاح أية بطولات محلية أو دولية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

أشرف زكي ينفي لـ«الدستور» وفاة الفنان أحمد حلاوة

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء الأربعاء 23-3-2022

الرئيس السيسي يكرم الفنانة فريدة فهمي بحفل «الأم المثالية»

أول تعليق من الفنان سيد رجب على أزمته مع طليقته كريستينا نلسون

ضبط المتهم بقتل سائق فى الطالبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

هل التدين مطلوب؟

جمال رشدي

ما بين سد النهضة وحرب أوكرانيا

صفوت البياضي

مصر تاج علي رؤوس المصريين يرونه غير المصريين

جلال حمام

الشيطان يكمن في التفاصيل الأمريكية

حسين دعسة

انتخابات الأردن تنجح في اختيار مجالس البلديات والمحافظات.. وإدارة محلية للمستقبل

إيمان مرسى

تغيير المسار الوظيفى ضرورة أم رفاهية؟

إبراهيم داود

فى محبة الصعاليك

محمد القصبي

تعليقًا على ما قاله هشام عطوة: نعم.. مؤتمراتنا الثقافية فرح العمدة!!!

صور

فوانيس رمضان

مران المنتخب المصري استعدادا لمباراة السنغال

تكريم صحفى الدستور محمد غبن فى حفل رابطة النقاد الرياضيين

محطة تل أبيب

المزيد

على خلفية عملية بئر سبع.. مظاهرة تطالب باستقالة الحكومة الإسرائيلية

الرئيس الروسى يهاتف رئيس الوزراء الإسرائيلى

إسرائيل تعتزم التصديق على إنشاء 10 مستوطنات في النقب