الأربعاء 23 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فى ذكرى ميلاد صاحب «عمارة الفقراء».. حسن فتحى: بناء الذهنية المعمارية المحلية

المعمارى الراحل حسن
المعمارى الراحل حسن فتحى

في 23 مارس من عام 1900 ولد المعماري المبدع حسن فتحي، وصاحب قرية القرنة فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، والتي بناها لتقطنها 3200 أسرة في محافظة الأقصر، والتي تشهد حالة معمارية محلية تعبر عن الهوية المصرية، بعد أن استشرى كل من التراث  المعماري العثماني، والتهجين الأنجلوفرنسي فى كافة المجالات وعلى نحو خاص فى الذهنية المعمارية المحلية، بحسب ما اشارت إليه الباحثة علا مصطفى فى بحثها عن المعماري حسن فتحي، المنشور في كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.

«توسان أبى الجبل» أول أعمال حسن فتحي المعمارية

أول ما قام بتنفيذه حسن فتحي من أعمال كان مسكن "توسان أبى الجبل" فى ريف الجيزة عام 1940، وهو مسكن بني بالخرسانة المسلحة، وإن كان يتبع التصميم المعماري للمسكن التقليدي، ثم صمم بعد ذلك عزبة للجمعية الزراعية الملكية فى بهتيم عام 1942، كما قام ببناء مسكن الفنان حامد سعيد فى ريف المرج بين عامي 1942 و1945.

كرس نفسه لإسكان الفقراء فى مصر والمكسيك

حسن فتحي كرس نفسه لإسكان الفقراء فى الدول النامية أمثال مصر والمكسيك، وهو يعد بذلك من المعماريين القلائل الذين دعوا إلى تحسين الإسكان الريفى، وفي القيام بذلك تحسين للاقتصاد ومستوى المعيشة فى المناطق الريفية البعيدة وهو ما برز فى قرية القرنة بالبر الغربى فى محافظة الأقصر التي كانت من آخر أعماله قبل رحيله في 30 نوفمبر 1989.

«اليونسكو» أعدت فيلمًا وثائقيًا عن قرية القرنة.. و«الثقافة» تستعد لتطوير المرحلة الثانية

جدير بالذكر أن أعدت منظمة اليونسكو فيلمًا وثائقيًا عن ترميم وإعادة إحياء قرية حسن فتحي " القرنة الجديدة" بالبر الغربي بمحافظة الأقصر، وهو المشروع الذي افتتحته الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بالتعاون مع منظمة اليونسكو، أكدت وزارة الثقافة أنها تعمل باستمرار على تطوير المرحلة الثانية من قرية حسن فتحى بعد الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى، وتضم المرحلة الثانية منزل المهندس حسن فتحى وباقي أرجاء القرية لتصبح مزارًا تراثيًا عالميًا في مدينة القرنة بالبر الغربى.

ويعد مشروع ترميم وإحياء القرنة الجديدة الذي قام به الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، بالتعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة، ومحافظة الأقصر، من اهتمام الدولة وقيادتها بمشاريع إحياء التراث العمراني، وخاصة مشروع القرنة الجديدة لتكون مناطق جذب سياحي للعمارة البيئية ذات عائد اقتصادي وثقافي للدولة.

حسن فتحي رية القرنة اليونسكو إيناس عبدالدايم محافظة الأقصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطبقة الوسطى

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