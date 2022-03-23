الأربعاء 23 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صندوق الإسكان الاجتماعي.. حجز وحدات سكن  دار مصر 2022

وحدات سكن دار مصر
وحدات سكن دار مصر

ارتفعت عمليات البحث عبر محرك "جوجل" حول موعد طرح وحدات جديدة من شقق الإسكان “دار مصر” في المدن الجديدة في إطار المشروع الجديد.

صندوق الإسكان الاجتماعي.. حجز وحدات سكن  دار مصر 2022 

وأكدت التقارير أن الطرح الجديد لصندوق الإسكان الاجتماعي دار مصر 2022 سيكون نهاية الشهر الجاري تحديدًا 30 مارس، واستكمال باقى الطرح في شهر يونية من العام الجاري سواء للوحدات المتبقية من طرح مارس أو أن يكون هناك وحدات جديدة سيتم طرحها على المواطنين. 

وبدأ الصندوق، اليوم الأربعاء، في استقبال الطلبات حتى غدًا الخميس، لكل طلبات الحجز للوحدات السكنيه مشروع دار مصر لكل المتقدمين لصندوق الإسكان الاجتماعي في الإعلانات التي أعلن عنها الصندوق

وأشارت التقرير إلى أن عملية حجز الوحدات من خلال أسبقية الحجز للمواطنين يكون الطرح في عدد من المدن الجديدة وتشمل حدائق أكتوبر وبرج العرب الجديدة والعاشر من رمضان ومدينة الشروق ومدينة 15 مايو بالنسبة لسكن دا مصر 2022.

ويوضح هذا التقرير تفاصيل الكاملة لخطوات حجز وحدات مشروع دار مصر.

وحول كيفية القيام بالحجز في وحدات سكن دار مصر 2022 أن يتم الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي (من هنا).

خطوات حجز وحدات مشروع دار مصر 2022

أولا : يتم  تحديد الوحدة والمساحة التى ترغب فى حجزها ، واختيار المدينة التى ترغب فيها.

ثانيا:  يتم إرفاق إيصال مقدم الحجز علي لينك الحجز عند طلب ذلك.

ثاليا :يتم استكمال البيانات المطلوبة ثم اضغط علي زر الاختيار لتظهر أمامك رسالة التخصيص. 

رابط موقع حجز شقق سكن مصر 2022 التابع لوزارة الإسكان الاجتماعي

وتواصل الدولة ممثلة وزارة الإسكان والمجمعات العمرانية وصندوق الإسكان الاجتماعي بتوفير الوحدات السكنية للمواطنين ضمن برامج ومبادرات الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة وفي ظل اتجاه الدولة للبناء في المدن الجديدة بدلا من التعديات على الأراضي الزراعية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش الأزمة

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